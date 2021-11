Le festività di fine anno si avvicinano. In questo articolo abbiamo raccolto tutti i programmi TV Rai e Mediaset per Natale e Capodanno 2021. Dalla Santa Messa in onda su Rai 1 al Concerto di Natale in Vaticano, entrambi trasmessi il giorno della Vigilia. Poi spazio a film per tutta la famiglia, game show, appuntamenti speciali e, per chiudere in bellezza questo 2021, il tradizionale appuntamento su Rai 1 e Canale 5 per la serata di Capodanno.

Programmi TV Rai per Natale e Capodanno 2021: la programmazione di Rai 1, Rai 2 e Rai 3

A seguire i palinsesti Rai per le festività di Natale e Capodanno 2021.

Rai 1

Domenica : Serata Telethon (12 dicembre); I Soliti Ignoti – Speciale Telethon (19 dicembre); Maleficent – Signora del Male (26 dicembre, film Disney); Il giro del mondo in 80 giorni (2 gennaio, fiction TV)

: Serata Telethon (12 dicembre); I Soliti Ignoti – Speciale Telethon (19 dicembre); Maleficent – Signora del Male (26 dicembre, film Disney); Il giro del mondo in 80 giorni (2 gennaio, fiction TV) Lunedì : Blanca (20 dicembre, serie TV); Cenerentola (27 dicembre, film Disney); Sabato, domenica e lunedì (3 gennaio, film commedia)

: Blanca (20 dicembre, serie TV); Cenerentola (27 dicembre, film Disney); Sabato, domenica e lunedì (3 gennaio, film commedia) Martedì : Non ti pago (21 dicembre, film commedia); Meraviglie – La Penisola dei Tesori (28 dicembre, nuovo ciclo di puntate)

: Non ti pago (21 dicembre, film commedia); Meraviglie – La Penisola dei Tesori (28 dicembre, nuovo ciclo di puntate) Mercoledì : Sanremo Giovani (15 dicembre); Tutto il mio folle amore (22 dicembre, film); I fratelli di Filippo (29 dicembre, film); Il ritorno di Mary Poppins (5 gennaio, film)

: Sanremo Giovani (15 dicembre); Tutto il mio folle amore (22 dicembre, film); I fratelli di Filippo (29 dicembre, film); Il ritorno di Mary Poppins (5 gennaio, film) Giovedì : Un professore (16 dicembre, fiction TV); The Voice Senior (23 dicembre); La bella e la bestia (30 dicembre, film Disney); I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (6 gennaio)

: Un professore (16 dicembre, fiction TV); The Voice Senior (23 dicembre); La bella e la bestia (30 dicembre, film Disney); I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (6 gennaio) Venerdì : The Voice Senior (17 dicembre); Santa Messa di Natale (24 dicembre), L’Anno che Verrà (31 dicembre)

: The Voice Senior (17 dicembre); Santa Messa di Natale (24 dicembre), L’Anno che Verrà (31 dicembre) Sabato: Ballando con le stelle (18 dicembre); Stanotte a…Napoli (25 dicembre, speciale con Alberto Angela); Danza con me (1° gennaio, show di Roberto Bolle)

Rai 2

Domenica : N.C.I.S. Los Angeles + N.C.I.S. New Orleans (19 dicembre); Feliz NaviDAD (26 dicembre, film); N.C.I.S. Los Angeles + N.C.I.S. New Orleans (2 gennaio)

: N.C.I.S. Los Angeles + N.C.I.S. New Orleans (19 dicembre); Feliz NaviDAD (26 dicembre, film); N.C.I.S. Los Angeles + N.C.I.S. New Orleans (2 gennaio) Lunedì : Kalipé – A passo d’uomo (dal 20 dicembre, tutti i lunedì, quindi in onda anche il 27 dicembre e il 3 gennaio)

: Kalipé – A passo d’uomo (dal 20 dicembre, tutti i lunedì, quindi in onda anche il 27 dicembre e il 3 gennaio) Martedì : Il Circolo degli Anelli – Sotto l’Albero (21 dicembre); Un’ora sola vi vorrei (dal 28 dicembre, ogni martedì, quindi anche il 4 gennaio, show di Enrico Brignano)

: Il Circolo degli Anelli – Sotto l’Albero (21 dicembre); Un’ora sola vi vorrei (dal 28 dicembre, ogni martedì, quindi anche il 4 gennaio, show di Enrico Brignano) Mercoledì : Mare fuori (22 dicembre, ultima puntata serie TV); Delitti in paradiso – Speciale feste (29 dicembre); The Good Doctor + The Resident (5 gennaio)

: Mare fuori (22 dicembre, ultima puntata serie TV); Delitti in paradiso – Speciale feste (29 dicembre); The Good Doctor + The Resident (5 gennaio) Giovedì : Chrismas Waltz (23 dicembre, film); Alla ricerca di Dory (6 gennaio, film)

: Chrismas Waltz (23 dicembre, film); Alla ricerca di Dory (6 gennaio, film) Venerdì : The Good Doctor e replica Instinct (17 dicembre); Un Natale senza tempo (24 dicembre, film); Gli aristogatti (31 dicembre, film Disney)

: The Good Doctor e replica Instinct (17 dicembre); Un Natale senza tempo (24 dicembre, film); Gli aristogatti (31 dicembre, film Disney) Sabato: S.W.A.T. + Clarice (24 dicembre e 1° gennaio)

Rai 3

Domenica : Che tempo che fa (19 dicembre); Concerto Bollani (26 dicembre), film (2 gennaio)

: Che tempo che fa (19 dicembre); Concerto Bollani (26 dicembre), film (2 gennaio) Lunedì : Report (20, 27 dicembre e 3 gennaio)

: Report (20, 27 dicembre e 3 gennaio) Martedì : #Cartabianca (21 dicembre); Alita – Angelo della battaglia (28 dicembre, film), film (4 gennaio)

: #Cartabianca (21 dicembre); Alita – Angelo della battaglia (28 dicembre, film), film (4 gennaio) Mercoledì : Chi l’ha visto (22 dicembre); Invito al viaggio (29 dicembre, concerto in onore di Franco Battiato), film (5 gennaio)

: Chi l’ha visto (22 dicembre); Invito al viaggio (29 dicembre, concerto in onore di Franco Battiato), film (5 gennaio) Giovedì : Città segrete (23 e 30 dicembre); Un giorno di pioggia a New York (6 gennaio, film)

: Città segrete (23 e 30 dicembre); Un giorno di pioggia a New York (6 gennaio, film) Venerdì : Circo di Montecarlo (24 e 31 dicembre)

: Circo di Montecarlo (24 e 31 dicembre) Sabato: Sapiens – Un solo pianeta (18 dicembre, ultima puntata), film (25 dicembre)

Programmi TV Mediaset per Natale e Capodanno 2021: la programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Questi invece i palinsesti Mediaset per le festività di fine 2021 tra Natale e Capodanno.

Canale 5

Domenica : All Together Now (19 dicembre, ultima puntata); film (26 dicembre); film (2 gennaio)

: All Together Now (19 dicembre, ultima puntata); film (26 dicembre); film (2 gennaio) Lunedì : Grande Fratello Vip 6 (20, 27 dicembre e 3 gennaio)

: Grande Fratello Vip 6 (20, 27 dicembre e 3 gennaio) Martedì : New Amsterdam (21, 28 dicembre e 4 gennaio, serie TV)

: New Amsterdam (21, 28 dicembre e 4 gennaio, serie TV) Mercoledì : Tutta colpa di Freud (22 dicembre); film (29 dicembre); film (5 gennaio)

: Tutta colpa di Freud (22 dicembre); film (29 dicembre); film (5 gennaio) Giovedì : nuova produzione annunciata da Publitalia, al momento non sappiamo però dirvi di più (in onda il 23-30 dicembre e il 6 gennaio)

: nuova produzione annunciata da Publitalia, al momento non sappiamo però dirvi di più (in onda il 23-30 dicembre e il 6 gennaio) Venerdì : Grande Fratello Vip (17 dicembre); Concerto di Natale (24 dicembre); Concerto di Capodanno (31 dicembre)

: Grande Fratello Vip (17 dicembre); Concerto di Natale (24 dicembre); Concerto di Capodanno (31 dicembre) Sabato: Uà (18 dicembre, ultima puntata, show di Claudio Baglioni); All Together Now Kids (25 dicembre)

Domenica : film (19 dicembre); film (26 dicembre); film (2 gennaio)

: film (19 dicembre); film (26 dicembre); film (2 gennaio) Lunedì : film (20 dicembre); film (27 dicembre); film (3 gennaio)

: film (20 dicembre); film (27 dicembre); film (3 gennaio) Martedì : Le Iene (21 dicembre); Le Iene (28 dicembre); film (4 gennaio)

: Le Iene (21 dicembre); Le Iene (28 dicembre); film (4 gennaio) Mercoledì : film (22 dicembre); film (29 dicembre); film (5 gennaio)

: film (22 dicembre); film (29 dicembre); film (5 gennaio) Giovedì : film (23 dicembre); film (30 dicembre); film (6 gennaio)

: film (23 dicembre); film (30 dicembre); film (6 gennaio) Venerdì : Le Iene (17 dicembre); Una poltrona per due (24 dicembre)

: Le Iene (17 dicembre); Una poltrona per due (24 dicembre) Sabato: film (18 dicembre); film (25 dicembre)

In attesa di conoscere l’esatta composizione delle serate di Italia 1, ecco i titoli dei film previsti in occasione delle festività di fine anno: Il ciclone, La banda dei Babbi Natale, Moschettieri del re – La penultima missione, Braven – Il coraggioso, Live! Corsa contro il tempo, Now you see me – I maghi del crimine, The Grinch.

Rete 4

Domenica : Controcorrente (19 dicembre); film (26 dicembre); film (2 gennaio)

: Controcorrente (19 dicembre); film (26 dicembre); film (2 gennaio) Lunedì : film (20 dicembre); film (27 dicembre); film (3 gennaio)

: film (20 dicembre); film (27 dicembre); film (3 gennaio) Martedì : film (21 dicembre); film (28 dicembre); film (4 gennaio)

: film (21 dicembre); film (28 dicembre); film (4 gennaio) Mercoledì : film (22 dicembre); film (29 dicembre); film (5 gennaio)

: film (22 dicembre); film (29 dicembre); film (5 gennaio) Giovedì : film (23 dicembre); film (30 dicembre); film (6 gennaio)

: film (23 dicembre); film (30 dicembre); film (6 gennaio) Venerdì: Quarto Grado (17 dicembre); film (24 dicembre); film (31 dicembre)