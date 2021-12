Nella serata di ieri, in occasione della finale di Sanremo Giovani, Amadeus ha annunciato i titoli delle 25 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022. Oltre i brani dei 22 big, si sono aggiunti anche i 3 singoli dei finalisti di Sanremo Giovani, il concorso musicale dedicato agli aspiranti artisti che cullano il sogno di cantare sul palcoscenico dell’Ariston.

In attesa dell’inizio del Festival, scopriamo dunque insieme i titoli dei 25 brani in gara nella prossima edizione della kermesse sanremese, che si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio del nuovo anno.

Titoli delle canzoni di Sanremo 2022

Segue ora la lista completa dei cantanti e titoli dei brani del Festival di Sanremo 2022:

Achille Lauro canta Domenica

Aka7even canta Perfetta così

Ana Mena canta Duecentomila ore

Dargen D’Amico canta Dove si balla

Ditonellapiaga con Rettore cantano Chimica

Elisa canta O forse sei tu

Emma canta Ogni volta è così

Fabrizio Moro canta Sei tu

Gianni Morandi canta Apri tutte le porte

Giovanni Truppi canta Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri canta Miele

Highsnob e Hu cantano Abbi cura di te

Irama canta Ovunque sarai

Iva Zanicchi canta Voglio amarti

La Rappresentante di Lista canta Ciao ciao

Le Vibrazioni cantano Tantissimo

Mahmood & Blanco cantano Brividi

Massimo Ranieri canta Lettera al di là del mare

Michele Bravi canta Inverno dei fiori

Noemi canta Ti amo non lo so dire

Rkomi canta Insuperabile

Sangiovanni canta Farfalle

Yuman canta Ora e qui

Tananai canta Sesso occasionale

Matteo Romano canta Virale

L’elenco completo delle canzoni in gara al prossimo Festival della canzone italiana è stato pubblicato anche dall’account Twitter ufficiale @SanremoRai, come potete vedere nel tweet qui sotto.

Per quanto riguarda infine i tre finalisti di Sanremo Giovani – che si esibiranno insieme agli altri 22 big andando così a completare il cast dei 25 cantanti in gara a Sanremo 2022 – c’è una novità rispetto al testo del regolamento ufficiale: sul palco dell’Ariston non canteranno più il brano con cui si sono guadagnati l’accesso al Festival sanremese, ma un singolo inedito. Ricordiamo che i tre finalisti dell’edizione 2021 di Sanremo Giovani sono Matteo Romano, Tananai e Yuman.