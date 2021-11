La serie Netflix che in questo periodo sta spopolando nel mondo, Squid Game, è stata finalmente tradotta anche in italiano. Dato il grande successo ottenuto, l’azienda ha deciso di provvedere a dare luogo anche ad una versione tradotta in lingua nazionale.

La decisione di tradurre Squid Game in italiano

Gli appassionati di serie tv intriganti, piene di colpi di scena e un po’ crude saranno felicissimi di scoprire che Squid Game è stato tradotto anche in italiano. Inizialmente, la serie coreana era presente solo in lingua originare, in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Gli italiani, inizialmente, hanno dovuto accontentarsi di seguirla mediante i sottotitoli

Ad ogni modo, questo “problema” è stato risolto. Netflix, infatti, ha rilasciato ufficialmente la traduzione di Squid Game anche in italiano.

Il grande successo della serie Netflix

La serie incentrata su giochi perversi e mortali ha raggiunto dei traguardi record già nei primi 28 giorni di presenza su Netflix Nello specifico, in tale lasso di tempo sono stati raggiunti ben 142 milioni di account.

