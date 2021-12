L’attesa è, ormai, finita. Gli appassionati della serie La casa di carta, infatti, potranno finalmente assistere alla seconda parte del capitolo conclusivo. Da venerdì 3 dicembre, infatti, saranno disponibili su Netflix gli ultimi cinque episodi della quinta ed ultimissima stagione. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Cosa sappiamo sugli ultimi episodi de La casa di carta

Dal 3 dicembre saranno disponibili sulla piattaforma Netflix gli ultimi cinque episodi de La casa di carta. La serie spagnola, ideata dallo showrunner Alex Pina sta per volgere al termine e, stando a quanto emerso, pare si tratterà di un finale davvero emozionante. Nel corso della conferenza stampa il registra ha dichiarato: “È molto più ricco di emozioni“. Negli ultimi episodi, infatti, verranno messi a posto tutti i pezzi del puzzle.

Dopo quattro anni dal suo debutto, dunque, la serie chiuderà i battenti. Il suo esordio non è stato esattamente dei più fortunati, sta di fatto che Antena 3 stava pensando di portare a termine il tutto alla fine della seconda stagione. Successivamente, poi, Netflix ha deciso di acquistarla offrendo un budget decisamente elevato.

Le parole del Professore, Alvaro Morte

Questo, dunque, ha permesso alla serie di andare avanti per altre tre stagione riuscendo a riscuotere degli ascolti davvero notevoli. Essa, infatti, è stata tra le serie più viste su Netflix in lingua non inglese. Il primato è stato poi superato quest’anno da Lupin e The Squid Game. Ad ogni modo, come già detto, il finale di stagione si prospetta davvero avvincente.

Il protagonista de La casa di carta, il tanto amato Professore, riuscirà a concludere anche questa seconda e complicatissima rapina portando il salvo tutta la banda? In merito al finale l’attore che lo interpreta, Alvaro Morte, ha dichiarato:

“È stato davvero emozionante, anche se ero sereno perché il più difficile addio alla serie è stato il primo quando, dopo le prime due parti, la serie sembrava essere finita”. Sono previsti, dunque, colpi di scena dall’inizio alla fine.

