Maria Chiara Giannetta racconta su Tele Più la sua esperienza nella nuova fiction Blanca, dove veste le parti della protagonista. Blanca è una ragazza cieca che entra come stagista nel commissariato di polizia di San Teodoro, dove sin da subito porta una nuova ventata di energia positiva. Non solo, dimostra di essere un valido aiuto nel risolvere i casi più difficili.

Blanca conquista il pubblico, oltre 5 milioni di spettatori

Il primo episodio di Blanca si è conquistato una fetta di share forse inaspettato. Parliamo del 26% di telespettatori per Rai 1 nell’orario in cui la fiction è stata trasmessa. Siamo curiosi di sapere se il 29 di novembre, quando andrà in onda il secondo episodio, sarà capace di ottenere gli stessi risultati.

Maria Chiara Giannetta racconta cosa significa vestire i panni di Blanca

Il personaggio di Blanca non è facile da inquadrare. È una ragazza cieca ma piena di energia, che vuole aiutare gli altri e andare fino in fondo nelle questioni. Crede fermamente che la giustizia può vincere e la verità venire a galla. Certo, per Maria Chiara Giannetta è stata una sfida indossare le sue scarpe e parla di Blanca come una ragazza “fuori dagli schemi sia esteticamente che caratterialmente […] è particolare anche nel modo di vestire, variopinto e originale“.

Ciò che è stato difficile per l’attrice, già nota per il suo ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo, è guardare la vita in modo diverso. Tra le pagine di Tele Più racconta:

Abbiamo tolto il punto focale all’occhio e quindi ho lo sguardo un po’ vitreo. Il primo mese ho avuto un po’ di mal di testa perché è un lavoro muscolare. Poi una volta abituata era difficile tornare a guardare in modo normale.

Blanca entra nel commissariato e dimostra di essere una ragazza solare e positiva, caratteristiche che non sono piaciute particolarmente durante la prima puntata. Maria Chiara Giannetta anticipa però che questo cambierà e riuscirà a “risollevare gli animi dei colleghi” nei momenti più difficili.