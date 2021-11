La seconda puntata di Blanca, serie TV che va in onda su Rai 1 ogni lunedì sera, verrà trasmessa il 29 novembre 2021. Sono sei in totale le puntate ispirate al romanzo di Patrizia Rinaldi, interamente girate tra le vie della bellissima Genova.

La protagonista è una ragazza non vedente che lavora come consulente della polizia e, proprio per questo motivo, è stata scelta una particolare tecnica di registrazione del suono, che per la prima volta viene usata in una serie TV, quella dell’olofonia.

Alla direzione di Blanca ci sono Giacomo Martelli e Jan Maria Michelini, proprio quest’ultimo in un’occasione ha spiegato perché, di tutte le location, hanno scelto proprio Genova.

Abbiamo scelto la città di Genova, città che racchiude tanti volti diversi. Perché anche se uno sguardo affrettato potrebbe vederla come una scala di grigi, Genova in realtà riserva grandi sorprese.

Anticipazioni Blanca: cosa accade nella puntata del 29 novembre 2021

La seconda puntata di Blanca si intitola “Fantasmi“. In un antico palazzo nobiliare, appartenente alla famiglia di Liguori, viene trovato il corpo di un ragazzo di 16 anni: Camillo. Per questo motivo è particolarmente interessato al caso Liguori, collega di Blanca, nonostante il palazzo fa emergere in lui antichi dolori.

Blanca cerca di far luce sul caso e il primo sospettato dell’omicidio di Camillo è lo zio di Liguori. Ecco che si trova divisa tra Nanni e Liguori ma, come sempre, arriverà a capire chi è il colpevole.

Cosa è successo nella prima puntata di Blanca

Durante la prima puntata di Blanca “senza occhi”, la giovane stagista arriva al commissariato di San Teodoro e con lei una ventata di novità. Nonostante all’inizio ritengono Blanca inadatta al ruolo perché non vedente, si rendono conto già con il caso di Margherita, trovata morta in strane circostanze sotto l’ex Ponte Morandi, che si tratta di una valida alleata e preziosa collaboratrice.