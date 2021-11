Blanca è una nuova fiction di Rai 1 diretta dai registi Giacomo Martelli e Jan Maria Michelini, con protagonista l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota per aver interpretato il ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo. Registi e sceneggiatori hanno tratto libera ispirazione dai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi, romanzi che ruotano attorno alla figura principale di Blanca Occhiuzzi, una detective ipovedente.

Segue ora un breve approfondimento sulla nuova fiction Rai Blanca, prodotta dalla società di produzione televisiva e cinematografica Luxe Vide.

Di cosa parla la fiction di Rai 1 Blanca

Blanca Ferrando è una detective di polizia ipovedente. Per svolgere al meglio il suo lavoro si appoggia in primis a Linneo, il suo cane guida. Accanto ha poi Stella, l’amica estetista. Le sfide difficili in campo lavorativo di certo non le mancano, così come le problematiche amorose. La giovane detective si ritrova infatti a essere contesa da due uomini: l’ispettore Michele Liguori e il cuoco Nanni.

Lo stato di ciecità della donna risale all’età di 12 anni, in seguito a un violento incendio in cui morì la sorella maggiore Beatrice. Si trattò di un incendio doloso, causato dal fidanzato della sorella, il violento Sebastiano. L’episodio segnò nel profondo l’allora giovanissima Blanca, che scelse di studiare per entrare a far parte un giorno del corpo di polizia.

Il cast della fiction di Rai 1 Blanca

E dopo aver visto la trama, ecco il cast completo della nuova fiction Rai Blanca:

Maria Chiara Giannetta interpreta la protagonista Blanca Ferrando.

Giuseppe Zeno interpreta l’ispettore Michele Liguori.

Enzo Paci interpreta il commissario Mauro Bacigalupo.

Pierpaolo Spallon interpreta il giovane cuoco Nanni.

Antonio Zavatteri interpreta lo zio magistrato di Blanca, Alberto Repetto.

Gualtiero Burzi interpreta Nello Carità

Federica Cacciola interpreta Stella

Ugo Dighero interpreta il padre di Blanca, Leone Ferrando

Fiorenza Pieri interpreta Marinella

Margareth Madè interpreta Margherita

Sandra Ceccarelli interpreta Livia Timperi

Sara Ciocca interpreta Lucia Ottonello

Rocco Gottlieb interpreta Gabriele

Blanca: quante puntate sono?

La prima stagione della fiction Blanca prevede in tutto 6 puntate. L’inizio della programmazione su Rai 1 è fissato per lunedì 22 novembre: l’appuntamento si rinnoverà ogni lunedì in prima serata sulla rete ammiraglia Rai fino al prossimo 27 dicembre. Da quanto si apprende da fonti ufficiali, ogni episodio avrà una durata di circa 100 minuti.

Importante: Blanca è la prima serie al mondo ad essere girata in olofonia, una tecnica che consente di registrare il suono a 360 gradi e riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano.