Per festeggiare il Disney+ Day, sui profili social della piattaforma è stato pubblicato il poster di Diario di Una Schiappa, la nuova serie animata presto in uscita. Si tratta di un progetto nato grazie al primo romanzo dall’omonima saga di Jeff Kinney e che ha come protagonista un ragazzino alle prese con le difficoltà della scuola media.

La serie di Disney+ è stata diretta da Swinton Scott e scritta dall’autore stesso. Tra le voci principali troviamo quella di Brady Noon (Greg Heffley), di Ethan William Childress (Rowley Jefferson) e di Chris Diamantopoulos (Frank Heffley).

Di cosa parlerà la serie animata di Diario di Una Schiappa?

Date un'occhiata al nuovo poster di #DiarioDiUnaSchiappa, in arrivo in esclusiva dal 3 Dicembre su #DisneyPlus! #DisneyPlusDay pic.twitter.com/fOWfar6cVd — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) November 12, 2021

Greg Heffley desidera un futuro splendente. Vuole raggiungere il successo e realizzare tutti i suoi sogni, ma prima sarà costretto a superare un ostacolo non indifferente: la scuola media. Purtroppo, i suoi continui fallimenti lo faranno sentire inadeguato e incapace di adattarsi a quello che è l’ambiente scolastico. A renderlo ancora più triste saranno i brillanti risultati raggiunti da Rowley, il suo migliore amico. Per fortuna, grazie al suo diario, avrà modo di scrivere nero su bianco quello che gli succede tutti i giorni. Avrà modo di crescere e di scoprire il vero valore dell’amicizia.

Si tratta di un progetto divertente, particolarmente adatto a un pubblico giovane, ma che nasconde al suo interno enormi potenzialità educative.

Il poster promozionale mostra disegni colorati e accattivanti. Ogni personaggio, seppur realizzato con lo stesso stile, possiede caratteristiche fisiche differenti.

Quando e dove vedere Diario di Una Schiappa

La serie animata sarà disponibile a partire dal 3 dicembre su Disney+. Il contenuto sarà gratuito per tutti gli abbonati, mentre gli altri utenti potranno iscriversi alla piattaforma scegliendo tra la soluzione annuale e quella mensile. Attualmente, è attiva un’offerta a speciale che consente di avere il primo mese a solo 1,99 euro.

Per il mese di novembre e di dicembre sono previsti nuovi contenuti del tutto originali. La piattaforma, da adesso fino alla fine dell’anno, si impegnerà per ampliare il suo repertorio con film, serie tv e documentari targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.