Disney+ ha deciso di ampliare la sua offerta di contenuti. Di mese in mese, i film, le serie tv e i documentari sono aumentati sempre di più, fino a dare vita a un repertorio degno di nota. Sembra però che i dirigenti abbiano scelto di puntare ancora più in alto. I mesi di novembre e di dicembre, stando alle loro parole, si riveleranno davvero sorprendenti.

Inoltre, a partire da oggi 12 novembre, sui profili social di Disney+, verranno caricate informazioni, trailer e clip sui contenuti che entreranno a far parte del catalogo firmato Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Quali titoli saranno disponibili dal 12 novembre?

Oggi è una giornata importantissima per la piattaforma. In corrispondenza del Disney+ Day, infatti, verranno caricati ben 17 film e serie tv. Si tratta di ore di contenuti mozzafiato che, sicuramente, lasceranno a bocca aperta gli affezionati spettatori. Per prenderne visione, sarà sufficiente essere in possesso dell’abbonamento base, della durata di un mese o di un anno.

Ecco alcuni dei nuovi titoli:

Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli

Happier than Ever: Lettera d’amore a Los Angeles – Making Of

Jungle Cruise

Come d’incanto

I Racconti di Olaf

Cosa arriverà tra il mese di novembre e quello di dicembre?

Ovviamente, le sorprese non sono finite qui. Disney+ ha intenzione di continuare a intrattenere i suoi abbonati con nuovi contenuti fino alla fine dell’anno. Ogni settimana, ci sarà qualcosa in esclusiva da vedere come:

Hawkeye (24 novembre)

The Last Duel (1° dicembre)

The Big Leap – Un’altra opportunità (1° dicembre)

The Wonder Years (22 dicembre)

Encanto (24 dicembre)

The Rescue (31 dicembre)

In & Of Itself – Identità segrete (31 dicembre)

Anche il 2022 inizierà col botto grazie ai titoli originali che saranno caricati sulla piattaforma:

The Reason I Jump,

Antidisturbios: Unità Antisommossa

Pam & Tommy

Pistol

Welcome to Wrexham

Disney+ accoglierà nuove produzioni locali

I dirigenti della Compagnia Disney si sono posti un obiettivo molto ambizioso: realizzare 60 contenuti originali entro la fine del 2024. Non sarà un’impresa facile visto l’enorme lavoro che comporterà, ma sappiamo che verrà data grande importanza anche alle produzioni locali e in particolare a quelle di Italia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Germania, Regno Unito. Tra queste sono state annunciate: