Ormai lo streaming è una realtà ben consolidata in Italia. Gli appassionati di contenuti televisivi sono approdati su piattaforme diverse come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ ma, nelle ultime ore, è stato diffuso un annuncio che non potrà entusiasmare gli utenti. Finalmente, a partire dalla giornata di oggi 28 ottobre, anche nel nostro Paese sarà accessibile Pluto TV.

Si tratta di una piattaforma tv che si differenzia dalle altre per il fatto di non necessitare alcun abbonamento a pagamento. Si tratta di una novità ghiotta che non potrà non attirare l’attenzione di tutti coloro che sono sempre stati contrari a registrarsi su uno degli altri siti disponibili.

Come sarà strutturato Pluto TV?

La piattaforma, al momento del debutto, permetterà l’accesso a ben 40 canali differenti. Nel corso dei mesi, se ne aggiungeranno di nuovi che andranno ad aumentare la già vasta offerta.

Sulla piattaforma ci saranno contenuti dedicati a tutti i target. Adulti, adolescenti e bambini potranno gustarsi i nuovi canali senza paura di non riuscire a trovare qualcosa che soddisfi le loro passioni. In particolare, saranno presenti film, serie tv, reality show, documentari e programmi dedicati ai più piccoli. Ci sarà spazio anche per gli amanti del crime, del romanticismo, dell’azione e delle comedy.

Inaspettatamente, saranno presenti dei canali temporanei che, dopo la trasmissione di uno speciale o la fine della stagione, verranno rimossi.

Come accedere a Pluto TV

Per accedere alla piattaforma sarà sufficiente disporre di una connessione a Internet e di un dispositivo per la visione. Oltre ai classici browser per navigare in rete, potranno essere utilizzati anche tablet e cellulari Android o iOS. Per chi preferisse non separarsi dalla televisione, basterà avere una Smart TV di ultima generazione come LG Smart TV e Samsung Tizen.