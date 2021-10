La serie Netflix che in questo periodo sta spopolando nel mondo, Squid Game, si appresta ad essere tradotta anche in italiano. Dato il grande successo ottenuto, l’azienda ha deciso di provvedere a dare luogo anche ad una versione tradotta in lingua nazionale. Scopriamo da quando sarà disponibile e altre informazioni.

La decisione di tradurre Squid Game in italiano

Gli appassionati di serie tv intriganti, piene di colpi di scena e un po’ crude saranno felicissimi di scoprire che Squid Game verrà presto tradotta anche in italiano. Attualmente, la serie coreana è presente solo in lingua originare, in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Gli italiani, dunque, devono accontentarsi di seguirla mediante i sottotitoli

Ad ogni modo, questo durerà ancora per poco. Netflix, infatti, ha annunciato di essere già all’opera per tradurre Squid Game anche in italiano. Al momento, però, non si conoscono ancora i tempi necessari affinché il tutto sia pronto e disponibile in piattaforma.

Il grande successo della serie Netflix

Ciò che è noto è che il progetto è sulla rampa di lancio. La notizia è stata molto apprezzata dai fan della serie, i quali si sono resi conto che nella versione con i sottotitoli spesso i dialoghi perdono d’intensità e di efficacia.

La serie incentrata su giochi perversi e mortali ha raggiunto dei traguardi record già nei primi 28 giorni di presenza su Netflix Nello specifico, in tale lasso di tempo sono stati raggiunti ben 142 milioni di account.