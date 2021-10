Da mercoledì 20 a domenica 24 ottobre, a Roubaix, in Francia, si svolgeranno i Mondiali di ciclismo su pista 2021. Il corridore più atteso della rassegna iridata è ancora lui, Filippo Ganna, medaglia d’oro a Tokyo 2020 e fresco vincitore della cronometro individuale agli ultimi Campionati del mondo nelle Fiandre. Per il pistard di Verbania c’è in ballo anche la difesa del titolo sulla distanza dei 4.000 metri, dopo la sequenza di vittorie incredibile dal 2018 ad oggi.

Oltre a Top Ganna, la spedizione azzurra potrà contare su Jonathan Milan, medaglia d’oro agli ultimi Europei nell’inseguimento individuale, la nuova campionessa del mondo su strada Elisa Balsamo, e Letizia Paternoster, che agli Europei 2021 ha conquistato la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre e nell’eliminazione femminile. Non possiamo poi non citare Elia Viviani, splendida medaglia d’oro nella disciplina dell’omnium alle Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro.

Ecco dove vedere i Mondiali 2021 di ciclismo su pista in TV e in streaming.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Dove vedere i Mondiali di ciclismo su pista 2021 in TV

L’intera competizione dei Mondiali di ciclismo su pista Roubaix 2021 sarà trasmessa in diretta TV su Raisport+ HD (canale 57 del digitale terrestre) ed Eurosport 1 (canale 210 di Sky).

Nota: sulla Rai le prove saranno commentate dalla coppia composta da Francesco Pancani e Marco Saligari.

Di seguito gli appuntamenti in calendario dal 20 al 24 ottobre (escluse le qualificazioni):

Mercoledì 20 ottobre (dalle 18:30)

Finale Scratch femminile

Finale Team Sprint femminile

Finale Team Sprint maschile

Giovedì 21 ottobre (dalle 18:30)

Finale Team Pursuit maschile

Finale Scratch maschile

Finale 1° poso keirin maschile

Finale Team Pursuit femminile

Finale Eliminazione femminile

Venerdì 22 ottobre (dalle 13:00)

Finale corsa a punti maschile

Finale Chilometro maschile

Finali Pursuit Individuale maschile

Finale Sprint femminile

Omnium Scratch femminile

Omnium Tempo Race femminile

Omnium Eliminazione femminile

Omnium corsa a punti femminile

Sabato 23 ottobre (dalle 10:00)

Omnium Scratch maschile

Omnium Tempo Race maschile

Finale 500 metri femminile

Finale Madison femminile

Omnium Eliminazione maschile

Finale Pursuit Individuale femminile

Omnium corsa a punti maschile

Domenica 24 ottobre (dalle 13:00)

Finale corsa a punti femminile

Finale sprint maschile

Finale Madison maschile

Finale 1° posto keirin femminile

Finale Sprint maschile

Finale Eliminazione maschile

Dove vedere i Mondiali di ciclismo su pista 2021 in streaming

I Mondiali Roubaix 2021 di ciclismo su pista saranno trasmessi in streaming su RaiPlay, Discovery+ ed Eurosport Player. Ricordiamo che Eurosport 1 è disponibile anche su Sky Go, NOW e DAZN, mentre Discovery+ è disponibile anche su Amazon Prime Video e TIMVISION.