Settembre è, ormai, più vicino di quanto si possa immaginare, pertanto, i Palinsesti Mediaset della stagione 2021/2022 cominciando a farsi sempre più chiari. Tra le grandi novità pare ci sarà una nuova serie che vedrà come protagonista Can Yaman.

L’attore turno è riuscito a conquistare moltissimo il pubblico Mediaset, pertanto, pare che l’azienda sia disposta ad investire ancora una volta su di lui per i pomeriggi di Canale 5. Inoltre, ci saranno anche dei grandi ritorni, come quello di Uomini e Donne. Vediamo tutto nel dettaglio.

Palinsesti Mediaset: il ritorno di Can Yaman

I Palinsesti della prossima stagione di Mediaset si preparano ad accogliere il ritorno di Can Yaman. L’azienda pare stia varando l’ipotesi di acquistare i diritti per trasmettere un’altra delle serie che vedono come protagonista il fidanzato di Diletta Leotta. La soap opera in questione si chiama Gonuls Isleri, che tradotto in italiano vuol dire Affari di cuore. Essa è stata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2014.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il protagonista della soap si chiama Bedir, il quale si troverà a destreggiarsi tra intrighi familiari e professionali. Al momento, però, è bene precisare che la trattativa non è stata ancora ufficializzata, per tale ragione, non ci resta che attendere per vedere se tutto andrà a buon fine. Nel caso in cui tutto divenisse ufficiale, la serie dovrebbe andare in onda tutti pomeriggi dal lunedì al venerdì.

Tornano anche Uomini e Donne e Verissimo

Nel frattempo, mentre si attendono conferme in questo senso, il pubblico di Canale 5 dovrà prepararsi ad accogliere il ritorno di molte trasmissioni molto amate. I Palinsesti Mediaset della stagione 2021/2022, infatti, vedranno ritornare Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano andrà in onda, come sempre, a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:10. Altra trasmissione che tornerà in onda è Verissimo.

Per questa stagione, però, Silvia Toffanin si prepara a raddoppiare il suo appuntamento settimanale. Il programma, infatti, non andrà più in onda solo di sabato, per dare luogo ad interviste sempre nuove e avvincenti. Esso, infatti, verrà trasmesso anche la domenica pomeriggio, all’orario solitamente destinato a Domenica Live, show cancellato dai palinsesti Mediaset.