In queste ore sono sopraggiunte notizie in merito ai palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva. Stando a quanto emerso pare che ci sarà il ritorno di Pomeriggio 5, Quarto Grado e Grande Fratello Vip 6. Cancellati, invece, altri programmi di Barbara D’Urso o modificati in termini di conduzione.

Lady Cologno, dunque, pare che si troverà alla guida solitamente della trasmissione pomeridiana, ma non è escluso che possano esserci delle novità in merito. Vediamo nel dettaglio ciò che è stato designato fino a questo momento dietro le quinte della rete del Biscione.

Palinsesti Mediaset autunno: Pomeriggio 5 e Quarto Grado

Per quanto riguarda la prossima stagione, i palinsesti Mediaset sono stati ridimensionati. Per il momento, le trasmissioni che sicuramente andranno in onda anche per questo autunno, sono le seguenti: Pomeriggio 5, Quarto Grado e Grande Fratello Vip 6. In merito al primo programma, vedremo che Barbara D’Urso sarà alla guida del talk pomeridiano incentrato sia su temi inerenti l’attualità sia sul gossip. La donna non sarà alla guida di Domenica Live che, molto probabilmente, verrà condotto da un’altra presentatrice.

Brutte notizie anche per quanto riguarda Live non è la D’Urso, che risulta completamente cancellato dai palinsesti Mediaset della prossima stagione. Per quanto riguarda Quarto Grado, invece, il programma di cronaca continuerà ad andare in onda su Rete 4 come di consueto. Gianluigi Nuzzi, quindi, continuerà ad occupare le serate del venerdì. Su Italia 1, invece, andrà in onda la nuova edizione de Le Iene. Essa vedrà al timone, ancora una volta Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Nei palinsesti Mediaset autunno anche il Grande Fratello Vip 6

Le serate di Canale 5, invece, vedranno il ritorno di Alfonso Signorini con il Grande Fratello Vip 6. Dopo l’enorme successo dell’edizione numero 5, il programma tornerà in onda, molto probabilmente, sempre con due appuntamenti settimanali. In merito al cast che potrebbe comporre la casa del GF Vip esso potrebbe essere composto da Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan e altri.

Per quanto riguarda le opinioniste, invece, altamente probabili sono le partecipazioni di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il reality show di Canale 5 dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di settembre, tuttavia, non ci resta che attendere per vedere quali saranno le ulteriori novità e aggiornamenti in merito.