In questi giorni è trapelato il calendario ufficiale inerente i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. A partire da settembre, infatti, la programmazione delle tre reti di Stato si rimpinguerà con il ritorno di svariate trasmissioni molto amate.

Tra di esse ci saranno: Il Paradiso delle signore, l’Eredità, Chi l’ha visto? E molto altro ancora. Inoltre, anche Antonella Clerici è stata confermata al timone di una nuova stagione del suo programma È sempre mezzogiorno. Scopriamo tutto nel dettaglio.

La programmazione autunnale di Rai 1

I palinsesti Rai di settembre 2021 saranno caratterizzati dal ritorno di diversi programmi molto amati. Partendo da Rai 1, su tale rete vedremo che, tutti i pomeriggi, dalle 15:50 circa, andrà in onda Il Paradiso delle signore. In questi giorni gli attori sono tornati sul set per cominciare le riprese della sesta stagione. Essa sarà caratterizzata da alcune new entry e colpi di scena sicuramente degni di nota.

In fascia preserale, poi, ci sarà l’Eredità, game show condotto da Flavio Insinna. Tale programma riprenderà dal 27 settembre sempre al solito orario. Poi, ancora, Antonella Clerici tornerà alla guida di È sempre mezzogiorno, programma culinario in onda dalle 12:00 alle 13:30.

I palinsesti di Rai 2 e Rai 3

Spostandoci su Rai 2, invece, vedremo che i palinsesti prevedono il ritorno de I Fatti Vostri, che terranno ancora una volta compagnia al pubblico della rete. Per quest’anno, però, l’azienda ha deciso di apportare un cambiamento in materia di conduzione, sta di fatto che al timone ci saranno Anna Falchi e Salvo Sottile. Detto Fatto, poi, torna con Bianca Guaccero a partire dalle 15:30 sempre su Rai 2.

Per quanto riguarda la terza rete, infine, Federica Sciarelli si prepara a dare luogo ad una nuova e avvincente edizione di Chi l’ha visto? Il programma incentrato sulle scomparse irrisolte che tiene con il fiato sospeso moltissimi telespettatori. Ancora spazio per l’informazione, poi, il martedì sera, giorno in cui andrà in onda Carta Bianca, trasmissione condotta da Bianca Berlinguer