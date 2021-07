L’affezionato pubblico de Il Paradiso delle signore è rimasto orfano della compagnia dei suoi beniamini a causa della pausa estiva. In attesa della messa in onda delle nuove puntate, che avverrà durante il mese di settembre, la Rai e gli attori hanno iniziato a rilasciare alcune notizie riguardo alla sesta stagione della soap.

Tra i ritorni più attesi nel cast ci sarà quello di Filippo Scarafia. L’attore si è detto pronto a ridare il volto all’amato Roberto Landi. È stata una notizia piuttosto inaspettata, ma gradita dagli spettatori. Sicuramente, l’evoluzione del suo personaggio si intreccerà con quella di Vittorio Conti e delle Veneri.

Roberto Landi: dall’amore per Vittorio alla fuga da Milano

Il personaggio di Roberto aveva avuto un ruolo fondamentale nella prima e nella seconda stagione de Il Paradiso delle signore. La sua evoluzione travagliata, infatti, ha permesso agli sceneggiatori di introdurre il tema dell’omosessualità. Considerando anche il contesto storico, per Roberto non era stato affatto facile accettarsi. Aveva rinunciato all’amore della povera Silvana, per poi rendersi conto di essere affascinato da Vittorio Conti.

Il suo fu un amore non corrisposto perché Vittorio, nonostante lo stimasse come amico e come lavoratore, dichiarò di non provare la stessa cosa per lui. Fu un duro colpo per Roberto, talmente difficile da sopportare da spingerlo ad allontanarsi da Milano.

Nella sesta stagione, però, Roberto sarà pronto a tornare e a riprendere il suo ruolo di pubblicitario all’interno del magazzino.

Filippo Scarafia è felicissimo di essere tornato a far parte del cast de Il Paradiso delle signore

Filippo Scarafia, in una recente intervista per La Nazione, ha descritto le sue emozioni riguardo al ritorno sul set de Il Paradiso delle signore. Ha parlato dell’enorme impegno che comporta girare nuove scene ogni giorno, ma l’entusiasmo, trapelato dalle sue parole, fa ben sperare per le nuove trame della sesta stagione.

Le anticipazioni riguardo allo sviluppo di Roberto Landi sono ancora poche. Per ora, si sa soltanto che il giovane tornerà a lavorare accanto a Vittorio e che, durante il suo periodo di lontananza da Milano, ha avuto modo di maturare emotivamente e psicologicamente.