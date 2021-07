Sky accende i motori, il via alla nuova edizione di X Factor è vicino. Quella di quest’anno sarà una stagione diversa da tutte le altre, o almeno dalle ultime dieci, visto che per la prima volta sul palco non ci sarà Alessandro Cattelan.

Di seguito scopriamo quando inizia X Factor 2021, chi sarà il nuovo conduttore e i nomi dei quattro giudici.

X Factor 2021: quando inizia l’edizione numero 15

La prima puntata di X Factor 2021 andrà in onda giovedì 16 settembre, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Per la nuova edizione è stato scelto come claim “Come as you are”, titolo di un brano leggendario dei Nirvana di inizio anni Novanta. Una decisione non casuale, ma una frase che anticipa l’ennesima rivoluzione del talent musicale di Sky.

Conduttore X Factor Italia 2021

La prima novità dell’edizione numero 15: il nuovo conduttore di X Factor è Ludovico Tersigni, attore romano classe 1995, divenuto famoso grazie alla web serie Skam Italia e protagonista maschile della serie tv Netflix Summertime.

Giudici di X Factor 15

I giudici di X Factor 2021 sono Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Per tutti e quattro si tratta di una piacevole conferma, dopo che aver già preso parte alla passata edizione, l’ultima con Alessandro Cattelan nelle vesti di padrone di casa.

Quest’anno, però, il loro sarà un ruolo diverso. Infatti, prendendo alla lettera lo slogan “Come as you are”, la produzione del talent ha scelto di abolire le tradizionali suddivisioni in categorie: “Nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria”. Ciascuna squadra sarà formata quindi da un gruppo eterogeneo di talenti, con all’interno almeno un solista e una band.

In attesa di conoscere come si muoveranno i giudici a partire dalla prossima edizione, non ci resta che lasciarvi con il teaser ufficiale del nuovo X Factor e le parole di Ludovico Tersigni: “Libero di essere chi sei. Sempre”.

