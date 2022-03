Il prossimo autunno prenderà il via una nuova edizione di X Factor, il talent musicale in onda su Sky. Dopo la vittoria dello scorso anno di Baltimora, artista della squadra di Hell Raton, il programma è tornato alla ricerca del nuovo migliore talento a livello nazionale. Sul sito ufficiale dello show condotto dall’attore Ludovico Tersigni è disponibile il form relativo alle selezioni per quest’anno, dunque chiunque abbia il desiderio di mettersi alla prova di fronte ai giudici di XF Italia può farlo fin da ora. In che modo? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Di seguito le istruzioni su come partecipare ai casting di X Factor 2022.

Come partecipare ai casting di X Factor edizione 2022

Per partecipare ai casting di X Factor 2022 occorre compilare il form disponibile alla pagina “Il casting e le selezioni di X Factor 2022” sul sito ufficiale xfactor.sky.it. L’iscrizione è gratuita, l’unico requisito da rispettare è il possesso di un account SkyID.

Ecco nel dettaglio la guida passo-passo per iscriversi ai casting dell’edizione 2022 di X Factor:

Collegati alla pagina “Il casting e le selezioni di X Factor 2022” su xfactor.sky.it. Se ancora non lo hai fatto, registra un account SkyID: premi il pulsante Crea Sky ID e compila il form. Una volta fatto, torna alla pagina dei casting e pigia sul bottone Accedi. Nella nuova pagina che si apre esegui il login tramite le credenziali del tuo SkyID, dopodiché premi sul pulsante Accedi per effettuare l’accesso. Compila il fom delle selezioni di X Factor 2022, riempiendo tutti i campi obbligatori contrassegnati con l’asterisco.

Salvo indicazioni diverse, la scadenza per l’inoltro delle domande di partecipazione ai casting di X Factor 16 è fissata alle ore 12:00 del prossimo 30 aprile.

I candidati idonei riceveranno via email o per telefono le indicazioni per presenziare alle selezioni della nuova edizione di X Factor, con il luogo, la data e l’orario esatti. A noi non resta che augurarti buona fortuna!

