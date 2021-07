L’attesissimo ritorno di Battiti Live vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Non è stato semplice gestire l’evento a causa delle necessarie norme di sicurezza, però, alla fine, tutto è andato per il meglio ed è stato possibile registrare ben 5 puntate.

Ultimamente, la canzone di Pierpaolo Pretelli, che porta il titolo di L’estate più calda, sta spopolando in radio e sui social. Si tratta di un singolo uscito il 18 giugno e dedicato proprio alla calda stagione. Il testo è stato scritto insieme a Shade, mentre Jaro si è occupato della produzione.

Visto il successo del tormentone, in molti si sarebbero aspettati di vedere Pierpaolo tra i partecipanti del Battiti Live 2021. Purtroppo non sarà così ed è stato lo stesso Pretelli a spiegarne i motivi.

Pierpaolo Pretelli sulla partecipazione al Battiti Live: “Non è andata bene”

Pierpaolo Pretelli, insieme alla fidanzata Giulia Salemi, ha rilasciato un’intervista per Chi Magazine. Tra i vari argomenti, gli è stato chiesto di parlare anche di una sua eventuale partecipazione al Battiti Live, in onda su Italia 1 a partire dal 13 luglio.

L’ex gieffino ha ammesso di essere stato preso in considerazione, ma di non essere riuscito a raggiungere un accordo: “Sono stato proposto, ma non è andata bene”

Secondo Pierpaolo, quando si passa dalla televisione al mondo della musica, ci possono essere limitazioni e pregiudizi. In effetti, non è facile lasciarsi alle spalle il ruolo che il pubblico ti ha attribuito.

Pretelli, ad ogni modo, sembra fiducioso riguardo al suo futuro all’interno dello show: “Lavorerò per andarci l’anno prossimo”.

Pierpaolo Pretelli è interessato a Tale e Quale Show.

Nei palinsesti televisivi di settembre 2021, è presente anche la nuova edizione di Tale e Quale Show. Sul programma condotto da Carlo Conti, stanno circolando i primi rumor riguardo ai partecipanti.

Pierpaolo Pretelli, nell’intervista, ha dichiarato che gli piacerebbe prendere parte allo show. Al momento attuale, però, non ci sono ancora novità al riguardo. Ripone tutte le sue speranze nelle parole di Carlo Conti: “Aspettiamo di sentire che cosa dice Carlo Conti”