Martedì 13 Luglio tornerà in Tv l’evento musicale più atteso dell’estate: Battiti Live. Il festival della musica pugliese a cura di Radio Norba, è stato condotto da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Le puntate (cinque in tutto) che sono state registrate tra il 25 Giugno ed il 2 Luglio, dopo essere state trasmesse su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, verranno mandate in onda in prima serata assoluta su Italia 1 a partire dalle ore 21.00, ed in streaming su Mediaset Infinity. Il palco principale che è stato scelto come location per far esibire gli artisti, quest’anno, è stato il Castello Aragonese di Otranto. A causa della pandemia, infatti, il tour “on the road” all’interno delle maggiori città pugliesi è stato “virtuale”.

Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco pugliese

Battiti Live è un evento musicale molto amato dal pubblico perché permette agli spettatori di ammirare i maggiori cantanti del momento. Tra i protagonisti di quest’anno, che hanno cantato il loro tormentone dell’estate, vi è Fedez che insieme ad Achille Lauro ed Orietta Berti ha cantato “Mille”. Una canzone che è diventata una vera e propria hit, tanto da ottenere in pochissime settimane un numero strabiliante di visualizzazioni, ma anche riconoscimenti prestigiosi come il “Disco di Platino”. Tra i maggiori artisti italiani e non, che si sono esibiti sul palco pugliese, vi sono tanti nomi di cantanti che con le loro canzoni stanno facendo ballare tutta l’Italia: stiamo parlando di Emma Marrone e Loredana Bertè, i Boombadash con Baby K, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Elettra Lamborghini, i ragazzi appena usciti dal talent “Amici” come Sangiovanni e Aka7even, e tanti altri.

Anche i Maneskin tra i protagonisti di questa edizione di Battiti Live

Anche i cantanti vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo, nonché dell’Eurovision Song Contest, i Maneskin si sono esibiti sul palco di Battiti Live. Il gruppo di questi giovani ragazzi che si è esibito per cantare “Zitti e Buoni”, sta riscuotendo un enorme successo a livello mondiale. Per gli spettatori che vedranno la messa in onda di Battiti Live non mancheranno numerose sorprese: tra queste vi sarà un’esibizione a sorpresa dei presentatori dell’ evento musicale ed ovvero di Elisabetta Gregoraci e di Alan Palmieri. Attraverso i suoi canali social, Mediaset Infinity ha annunciato agli spettatori di non perdere l’appuntamento di martedì 13 Luglio alle ore 21,00 su Italia 1, con la messa in onda della prima puntata di Battiti Live 2021.