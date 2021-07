Disney+ ha messo a disposizione, sulla sua piattaforma, le prime 10 stagioni di The Walking Dead. La serie tv, amatissima dal grande pubblico, è accessibile tramite Star, il canale del sito che si occupa di prodotti destinati a spettatori più adulti. In effetti, le sue caratteristiche la rendono assai diversa dai programmi scelti solitamente dalla Disney.

In totale, la serie tv è composta da ben 153 episodi. Inoltre, il suo enorme successo ha reso possibile la nascita di due spin-off: The Walking Dead: World Beyond e Fear The Walking Dead.

The Walking Dead: dal fumetto alla serie tv

Il successo riscosso da The Walking Dead non sarebbe stato possibile senza l’omonimo fumetto. La serie tv, infatti, prende spunto proprio dal lavoro di Robert Kirkman. Nonostante ci siano delle differenze sostanziali, dovute anche alle necessità legate alla trasposizione video, l’elemento portante della storia è lo stesso: sopravvivere all’invasione post-apocalittica di zombie assetati di sangue.

Fin dalla prima puntata, emerge la complessa caratterizzazione dei personaggi. Non tutto è bianco o nero, le sfumature sono così profonde da rendere tridimensionale ogni protagonista. Nel corso delle stagioni, si entrerà sempre più in profondità nella storia. Verranno introdotte nuove trame e l’escalation di violenza diventerà così marcata da lasciare il segno.

In arrivo anche l’undicesima stagione di The Walking Dead

La piattaforma di Disney+ ha già annunciato di voler caricare anche l’undicesima stagione di The Walking Dead. La prima parte dei nuovi episodi, ancora inedita in Italia, verrà resa disponibile a partire dal 23 agosto. Il pubblico, quindi, non dovrà aspettare molto per conoscere l’evoluzione della storia.

Stando alle recenti anticipazioni, gli abitanti di Alexandria dovranno trovare il modo per ridare forza alla loro città. Tra la carenza di cibo e il pericolo sempre in agguato, non sarà facile sopravvivere alle conseguenze della lotta contro i Sussurratori. Si scopriranno nuove informazioni anche sui soldati che tengono prigionieri Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess.

Tra gli arrivi più attesi nel cast, ci sarà quello di Okea Eme-Akwari, che interpreterà Elijah, quello di Robert Patrick e di Hilarie Burton Morgan.

