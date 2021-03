The Walking Dead, su Fox arrivano gli ultimi sei episodi della decima stagione

La notizia che tutti gli appassionati della serie televisiva in onda su Fox stavano aspettando da tempo è finalmente arrivata: i nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead, gli ultimi sei prima dell’attesissimo capitolo finale (l’undicesimo, ndr), sono disponibili anche in Italia. La programmazione televisiva prevede la messa in onda di un episodio ogni lunedì sul canale 112 di Sky, dunque si andrà avanti per più di un mese, con un ritardo rispetto alla messa in onda negli Stati Uniti di sole 24 ore.

A seguire sveleremo quando escono i nuovi episodi di The Walking Dead 10 su Fox, il calendario con le uscite settimanali più i titoli di ciascuna puntata, e infine pubblicheremo il trailer.

Data di uscita degli ultimi sei episodi di The Walking Dead 10

I nuovi episodi di The Walking Dead 10 usciranno in Italia ogni lunedì. Il primo è stato trasmesso il 1° marzo 2021, il prossimo andrà in onda sempre su Fox l’8 marzo, e così via, fino all’appuntamento conclusivo della prima settimana di aprile:

Episodio numero 17 – “Home Sweet Home” – lunedì 1° marzo

Episodio numero 18 – “Find Me” – lunedì 8 marzo

Episodio numero 19 – “One More” – lunedì 15 marzo

Episodio numero 20 – “Splinter” – lunedì 22 marzo

Episodio numero 21 – “Diverged” – lunedì 29 marzo

Episodio numero 22 – “Here’s Negan” – lunedì 5 aprile

Abbonati ora a Now TV scegliendo il pass Cinema e Entertainment per guardare tutti i nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead

Tre guest star per l’atteso finale

Ci saranno anche Robert Patrick (Mays), Hilarie Burton Morgan (Lucille) e Okea Eme-Akwari (Elijah) negli ultimi episodi di The Walking Dead 10, tre guest star che andranno inevitabilmente a rimescolare le carte in questo finale di stagione. La stessa Hilarie Burton Morgan è la moglie di Jeffrey Dean Morgan, l’interprete di Negan: come dire, quando la realtà supera l’immaginazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Prima di andare pubblichiamo come promesso il trailer dei sei episodi finali:

The full trailer for #TheWalkingDead Season 10c- coming February 28th, 2021! pic.twitter.com/qbGUhlLKC5 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 21, 2021

Abbonati a Now TV e guarda tutti gli episodi della decima stagione di The Walking Dead