Tra pochi giorni prenderanno il via le audition di X Factor 2021 agli Studios di Cinecittà in Roma e proprio in queste ore è emersa una importante novità che non si è mai verificata prima d’ora in nessun’altra parte del mondo in cui il talent show viene mandato in onda. Ci sarà un cambio di regolamento epocale che potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola sia per i 4 giudici, che per i concorrenti che prenderanno parte a questa edizione.

Dal momento che vi stiamo annunciando che si tratta di un cambio di regolamento, è facilmente intuibile che non c’entra nulla con il nuovo conduttore e nemmeno con la conferma dei 4 giurati di X Factor 2021. Per la verità, però, questa regola innovativa e mai vista prima potrebbe c’entrare un po’ con i 4 giurati. Ecco il motivo e cosa succederà.

X Factor 2021, cambio di regolamento: abolite le 4 categorie

Per la stagione 2021 del talent show, infatti, pare proprio che la produzione abbia deciso di abolire le quattro categorie che ci hanno accompagnato storicamente per quindici lunghi anni. I giudici potranno sempre scegliere chi far entrare nella loro squadra, ma non ci saranno più suddivisioni in base all’età, al sesso e alla formazione musicale (singoli e band).

Ciò significa, dunque, che i giurati rimarranno mentori di squadre che saranno composte sia da solisti che da band, 3 concorrenti per ognuna, che verranno assegnati e scelti solamente ed esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. Ecco come si svilupperà tutto questo durante il percorso di X Factor 2021.

Al termine delle Audition i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale del programma per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. A seguito del confronto verranno assegnati 12 concorrenti a ciascun giurato, che comprenderà sia partecipanti solisti che band, senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire affronteranno prima i Bootcamp, dove rimarrà immutato il meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni, e poi gli Home Visit. Da qui emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, dove si daranno battaglia puntata dopo puntata per arrivare alla finalissima dalla quale uno ne uscirà vincitore.

Per i giudici ci sarà una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band.