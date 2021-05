In queste ore è stata sganciata una bomba sulla prossima stagione di X Factor 2021. Nello specifico, pare che il futuro conduttore sarà proprio Ludovico Tersigni, volto molto amato delle serie Summertime e Skam Italia. A quanto pare, Sky pare abbia deciso di puntare nuovamente su di un volto giovane.

Le fan dell’attore sono estremamente entusiaste di questa novità, anche se genera un po’ di rammarico e tristezza il dover rinunciare alla conduzione di Alessandro Cattelan. Ad ogni modo, scopriamo tutto quello che è emerso sulla vicenda.

Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor

Il conduttore della prossima stagione di X Factor, programma in onda su Sky, sarà Ludovico Tersigni. Tale informazione è nata come mera supposizione, tuttavia, con il passare dei giorni ha acquistato sempre più credibilità. Stando a quanto emerso, l’azienda ha deciso di puntare, ancora una volta, su di un personaggio estremamente fresco e, soprattutto, molto amato dal pubblico giovanile.

Voci interne alla produzione hanno rivelato che gli autori erano andati un po’ in tilt in quanto non sapevano assolutamente a chi affidare la conduzione del talent show dopo il grande successo di Alessandro Cattelan. A smuovere la situazione e a dare una mossa a tutto l’iter pare ci abbia pensato proprio Tersigni. Il suo essere spontaneo, genuino e simpatico sono state le qualità che gli permetteranno di cimentarsi in questo nuovo ruolo.

Chi è l’attore e altre anticipazioni

L’attore è divenuto famoso al grande pubblico soprattutto a seguito della sua partecipazione alle serie Skam Italia e Summertime. Specie in questa seconda serie Netflix, ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo, Ludovico ha riscosso moltissimo clamore rivestendo i panni di Alessandro Alba. Altrettanto di successo è stata la performance nel ruolo di Giovanni Garau in Skam Italia.

Ad ogni modo, questa sarà un’opportunità imperdibile per l’attore in quanto si cimenterà per la prima volta in un ruolo completamente differente da quelli interpretati in passato. In questa circostanza, infatti, non dovrà rivestire i panni di nessun personaggio, ma dovrà portare sul palco solamente se stesso. Altra grande novità della prossima stagione di X Factor, poi, sarà determinata dai giudici. Alla lista, infatti, vanno ad aggiungersi anche Hell Raton ed Emma Marrone. Non ci resta che attendere per saperne di più.