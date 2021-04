Striscia, Tapiro d’Oro gigante ad Andrea Agnelli dopo il fallimento della Superlega

Striscia la notizia, tramite l’inviato Valerio Staffelli, ha consegnato ad Andrea Agnelli un tapiro d’Oro gigante per la figuraccia rimediata a seguito del fallimento del progetto Super League a sole 48 ore dall’annuncio. Il numero uno della Juventus era tra i presidenti più esposti in questa vicenda, dall’alto del suo ruolo di vice-presidente della nuova lega di calcio europea sognata dal boss del Real Madrid Florentino Perez.

L’annuncio di una nuova Superlega con dodici club fondatori ha destabilizzato il mondo dello sport e non solo, alla luce delle reazioni immediate dal mondo della politica, in particolare quella del governo britannico guidato da Boris Johnson, che ha portato di fatto alla rinuncia delle sei squadre inglesi.

Quando andrà in onda la consegna del tapiro d’Oro ad Andrea Agnelli

Il servizio della consegna del tapiro d’Oro ad Andrea Agnelli sarà trasmesso nella puntata di oggi, giovedì 22 aprile, di Striscia la notizia. I conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker lanceranno dallo studio il servizio confezionato dallo storico inviato Valerio Staffelli, che ha consegnato un tapiro gigante al presidente della Juventus alla vigilia della partita di campionato Juventus-Parma.

Sarà uno dei video più interessanti dell’appuntamento odierno di Striscia, anche perché la questione della Superlega ha guadagnato le prime pagine di tutti i principali quotidiani internazionali. Per l’occasione, considerata la “figuraccia mondiale” (citando testualmente il sito ufficiale di Striscia la notizia), il programma di Antonio Ricci ha deciso di preparare un tapiro gigante, riponendolo dentro un camion.

Appuntamento quindi a stasera, al termine dell’edizione serale del Tg5. Dopo Striscia, poi, andrà in onda l’undicesima puntata dell’Isola dei famosi (qui le anticipazioni).

Non è la prima volta che Agnelli riceve il tapiro quest’anno

Per il presidente della Juve si tratta del secondo tapiro ricevuto da Striscia la notizia nel giro di due mesi. L’ultima volta, infatti, Valerio Staffelli si presentò al cospetto di Agnelli dopo il litigio a distanza con Antonio Conte, avvenuto in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter a febbraio.

Qui sotto il video della consegna del tapiro d’oro ad Agnelli avvenuta due mesi fa.

Fonte: Mediaset.it

