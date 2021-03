Sanremo 2021, classifica della prima serata del 2 marzo: chi c’è al primo posto

Si è da poco conclusa la prima puntata di Sanremo 2021, che è andata in onda ieri sera martedì 2 marzo 2021. Ad esibirsi sul palco del teatro Ariston sono stati i primi 13 big dei 26 cantanti che sono in gara in questa settantunesima edizione del Festival della Canzone italiana. La classifica è stata stilata dai voti della giuria demoscopica (composta da 300 persone) ed è quella finale della prima puntata del Festival, ma è parziale poiché mancano metà degli artisti in gara. Chi è il cantante al primo posto nella classifica della prima serata di Sanremo 2021? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2021, la classifica completa della prima serata: ecco chi c’è al primo posto

Prima di scoprire la classifica dei primi 13 big in gara al Festival, vi ricordiamo che ad inizio puntata si sono esibiti 4 delle 8 nuove proposte e che due nuove proposte sono passate alla puntata di venerdì. Tornando a noi, invece, possiamo dirvi che dai primi Tweet e commenti che sono apparsi sul web abbiamo intuito che iniziano ad esserci i primi malumori sulle posizioni in cui si trovano alcuni artisti: e quando mai, starete pensando voi. Ogni anno, infatti, c’è sempre qualcuno che è scontento della posizione di qualcuno. Di seguito, comunque, ecco la classifica completa della prima serata di Sanremo 2021: giudicate voi!

13. Aiello “Ora”

12. Ghemon “Momenti perfetto”

11. Madame “Voce”

10. Coma Cose “Fiamme negli occhi”

09. Colapesce e Di Martino “Musica Leggerissima”

08. Max Gazzè “Il Farmacista”

07. Maneskin “Zitti e buoni”

06. Arisa “Potevi fare di più”

05. Francesco Renga “Quando trovo te”

04. Francesca Michielin e Fedez “Chiamami per nome”

03. Fasma “Parlami”

02. Noemi “Glicine”

01. Annalisa “Dieci”

Domani sera ci saranno le canzoni degli altri 13 artisti big rimasti in gara e a questo link potete scoprire la scaletta della prima e della seconda serata di Sanremo 2021.

Come e dove vedere la replica di Sanremo 2021 in tv e streaming

Se vi siete persi la prima puntata di Sanremo 2021 oppure, volete semplicemente recuperare una esibizione specifica o ascoltare il brano che più vi ha colpito, non temete: ecco come dove vedere la replica di Sanremo 2021. Qualche semplice e breve istruzione che vi aiuterà a rivedere la prima serata delle kermesse quando volete e stando comodamente sul divano.