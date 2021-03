Sanremo 2021, le due nuove proposte che sono passate alla puntata di venerdì

Nella prima puntata di Sanremo 2021 che sta andando in onda questa sera, martedì 2 marzo 2021, si sono esibiti 4 delle 8 “nuove proposte” che si sono qualificate e sono state scelte per questa settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. I cantanti in gara di questa sera sono: Avincola con il brano “goal” che si è esibito per terzo, Elena Faggi che ha cantato per seconda “Che ne so”, Folcast che è stato l’ultimo a presentare il suo brano “scopriti” e Gaudiano ha rotto il ghiaccio con la canzone “Polvere da sparo”. Ma chi sono i due cantanti passati alla puntata di venerdì?

Sanremo 2021: le due nuove proposte che sono passate alla puntata di venerdì 5 marzo 2021

Dopo aver calcato il palco del teatro Ariston e aver aperto ufficialmente questo Sanremo 2021, delle 4 nuove proposte che si sono esibite questa sera, solo 2 sono passate al turno successivo. Il televoto ha deciso che le 2 nuove proposte che sono passate alla puntata di venerdì 5 marzo 2021 sono Gaudiano e Folcast. I due cantanti in gara, ora, potranno cantare nuovamente i loro rispettivi brani inediti tra poco meno di 72 ore e lo faranno insieme agli altri due colleghi che vinceranno la manche che andrà in onda nella puntata di domani, mercoledì 3 marzo 2021.