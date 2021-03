Sanremo 2021, anticipazioni terza serata, 4 marzo: ospiti, esibizioni e duetti

Giovedì 4 marzo andrà in onda il terzo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021. In tale occasione si darà luogo al momento dei duetti. I 26 concorrenti in gara, infatti, dovranno esibirsi da soli o in compagnia di un ospite d’onore per proporre uno dei brani della tradizione musicale italiana.

Nel corso della puntata, poi, oltre alle esibizioni dei concorrenti in gara ci saranno anche degli ospiti speciali e dei momenti di ilarità grazie, soprattutto, alla presenza di Fiorello. Scopriamo, dunque, nel dettaglio tutto quello che accadrà giovedì prossimo.

I duetti della terza serata del Festival di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 apre i battenti e, come già anticipato, ogni serata sarà caratterizzata da ospiti ed esibizioni differenti. In occasione del terzo appuntamento vedremo che si esibiranno soltanto i big, mentre le nuove proposte salteranno questo turno. I protagonisti si esibiranno nei duetti in compagnia di cantanti famosi per interpretare dei brani della musica italiana.

Nello specifico, vedremo che Michele Bravi duetterà con Arisa sulle note della canzone “Quando” di Pino Daniele. Il cantante Bugo, invece, si farà accompagnare dai Pinguini tattici nucleari e insieme canteranno un brano di Lucio Battisti chiamato “Un’avventura”. Ghemon, invece, si esibirà con i Neri per caso, mentre Noemi con Neffa. Durante la messa in onda, poi, ci saranno anche dei momenti di intrattenimento animati dalla presenza di diversi ospiti.

Gli ospiti della puntata del 4 marzo

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 vedrà salire sul palco del teatro Ariston la modella Vittoria Ceretti, la quale sarà l’accompagnatrice di Amadeus e di Fiorello per tutta la durata della messa in onda. Inoltre, ci saranno anche Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, i quali affiancheranno il conduttore per tutta la durata della competizione canora di quest’anno così particolare.

Tra gli ospiti più attesi della puntata, inoltre, ci sarà anche l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Ricordiamo che l’appuntamento con il programma è previsto a partire dalle ore 20.45 circa su Rai 1. Ciascuna serata avrà una durata media di 5 ore, sta di fatto che Amadeus dovrebbe salutare i telespettatori verso le ore 2:00. Per chi non dovesse riuscire a seguire in diretta il Festival potrà, comunque, vedere la replica attraverso il portale internet di RaiPlay.

