Star, oggi su Disney+ il debutto del nuovo canale pensato anche per gli adulti

Più risate. Più emozioni. Più sorprese. Disney presenta così Star, il nuovo canale disponibile da oggi sulla piattaforma Disney Plus per gli abbonati al servizio streaming on demand. A differenza degli altri brand già inclusi nell’offerta, Star si rivolge anche a un pubblico di adulti, con un catalogo di film e serie TV che strizza l’occhio a un pubblico più maturo.

Disney Plus, le novità di Star

Fin da oggi saranno disponibili 249 film, 42 serie televisive e 5 Star Original, definizione con cui vengono etichettati i contenuti originali del brand Star. Il suo lancio sarà l’occasione anche per festeggiare il primo anno dall’arrivo di Disney Plus in Europa, quando nel pieno della pandemia aveva fatto capolino tra i servizi disponibili in abbonamento, iscrivendosi da subito nella lista delle migliori piattaforme online per la fruizione di contenuti in streaming on demand.

Con Star aumenterà in maniera esponenziale la platea di pubblico potenzialmente interessato alla visione dei film e delle serie TV presenti nel catalogo di Disney+, in quanto verrà aperta una finestra sul mondo degli adulti. Ogni mese verranno aggiunti nuovi titoli provenienti da 20th Television, ABC Signature, FX Productions e 20th Century Studios, e tra questi ci saranno anche i cosiddetti Star Original.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Leggi anche: Il battesimo di Star, annunciate le produzioni originali italiane

Sempre oggi debutterà poi il nuovo sistema di parental control, al fine di offrire un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia: sarà infatti possibile impostare una classificazione dei contenuti per i singoli profili, così da permettere ai genitori di avere un controllo totale sugli accessi dei loro figli. Tutto questo a un prezzo di 8,99 euro al mese, oppure 89,99 euro scegliendo il pagamento annuale.

Abbonati già da oggi a Disney+, in questo modo avrai accesso all’infinito catalogo Disney con l’aggiunta dei contenuti esclusivi proposti dal nuovo canale Star.