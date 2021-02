La Caserma, Martina Albertoni abbandona il docu-reality: ecco il motivo

Ieri, mercoledì 10 febbraio, è andata in onda la terza puntata de La Caserma e tale appuntamento è stato caratterizzato soprattutto dall’abbandono di una delle concorrenti, ovvero, Martina Albertoni. La ragazza, dopo alcuni momenti di cedimento e discussioni con i suoi compagni d’avventura, ha preso la drastica decisione di arrendersi.

A nulla sono serviti i tentativi delle sue amiche più strette per provare a farla rimanere, pertanto, la ragazza è andata via senza voltarsi indietro. Anche l’istruttore si è mostrato alquanto comprensivo nei suoi confronti. Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa è accaduto.

Martina Albertoni lascia La Caserma

Nella puntata di ieri, 10 febbraio, de La Caserma si è verificato il primo abbandono di questa edizione. La protagonista di questa decisione è stata Martina Albertoni. Erano diversi giorni che la ragazza stava manifestando una certa insofferenza al contesto nel quale si trovava. Le pesanti discussioni avute con alcuni protagonisti del suo gruppo, inoltre, hanno contribuito a peggiorare ulteriormente il suo stato d’animo, per tale ragione, la decisione di andare via è stata inevitabile.

A tal proposito, la protagonista ha deciso di richiedere un colloquio diretto con l’istruttore Renato Daretti per manifestargli tutto il suo malessere. La ragazza ha esordito così: “Ho deciso di andare via perché non ho un buon confronto con i miei compagni”. La giovane ha, poi, aggiunto: “Questo posto non fa per me“. A quanto pare, i troppi litigi e la competizione estrema non sono elementi che la protagonista è riuscita a tollerare. L’istruttore si è mostrato molto comprensivo nei suoi confronti. Per tale motivo, dopo aver ascoltato con calma il suo sfogo, le ha dato il permesso di andare a preparare la valigia.

La reazione delle compagne d’avventura

Una volta terminato il colloquio, Martina Albertoni ha raggiunto la sua camera ed ha eseguito gli ultimi ordini impartiti dall’istruttore. Le sue compagne d’avventura hanno provato in qualche modo a convincerla a restare. Martina, però, è sembrata alquanto fretta e distaccata nei confronti di tutte le persone che hanno provato ad interagire con lei. Questo, quindi, ha provocato una certa tensione anche tra le altre protagoniste.

Elena Santoro, ad esempio, ha esordito dicendo che non è possibile aiutare una persona che non vuol essere aiutata, pertanto, è giusto che l’Albertoni vada via. Alice Paniccia, invece, si è in parte colpevolizzata in quanto ha dichiarato che, forse, qualche parola di supporto in più avrebbe potuto modificare la decisione della sua ex compagna d’avventura. Ad ogni modo, tutte queste considerazioni lasciano il tempo che trovano. Martina, infatti, ha deciso di lasciare definitivamente La Caserma rinunciando per sempre a questa tipologia di esperienza.

Si ricorda che il programma è disponibile in replica su RaiPlay.