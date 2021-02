Sanremo 2021, Amadeus ufficializza 2 ospiti: una cantante e un gruppo: chi sono

Amadeus nell’ultima conferenza stampa che si è tenuta in streaming ha annunciato l’ufficialità di due cantanti come ospiti. Per l’esattezza: una cantante e un gruppo musicale italiano saranno sicuramente invitati in una delle cinque serate della kermesse sanremese. Manca meno di un mese all’inizio di Sanremo 2021. Considerando poi, che febbraio è un mese alquanto corto, è un attimo che arriva il due di marzo. Proprio per questo si sta formando la lista degli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston.

Durante la conferenza stampa di stamattina 9 febbraio 2021, Amadeus ha detto che ci saranno Alessandra Amoroso e i Negramaro come ospiti speciali di Sanremo 2021. Una cantante molto famosa e apprezzata dal pubblico e una band affermata e altrettanto amata insomma. Sembrerebbe, però, non essere tutto! Come viene riportato anche sul sito ‘TrashItaliano’, infatti, il direttore artistico non ha escluso che ci possa essere anche la presenza di Emma Marrone. Effettivamente, le due ex vincitrici di Amici di Maria De Filippi hanno da poco fatto uscire un singolo che le ritrae in un duetto. Pertanto, è auspicabile, che se ci sarà una potrebbe esserci anche l’altra.

#Amadeus "Non è detto che non ci sia anche Emma sul palco. Tutto è possibile a Sanremo" #Sanremo2021 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 9, 2021

Sanremo 2021, Amadeus in conferenza: “abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità”

Anche se Il Cts ha dato via libera a Sanremo 2021, Amadeus ci ha tenuto a precisare che ci sarà maggiore spazio per gli ospiti italiani. In questo modo, infatti, si riuscirebbero a rispettare in maniera ancora più ligia le norme anti Covid-19 che sono state proposte della Rai e approvate. Proprio a tal proposito il direttore artistico ha detto:

“Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità. Ho la speranza che sia un festival di una piccola rinascita, perché da lì dobbiamo ripartire, e allo stesso tempo di un grande show. Si sta lavorando in tutto il mondo per debellare il virus e io sono sicuro che da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo. É un Festival difficile, ma abbiamo il dovere di sorridere e di regalare spensieratezza. La musica non si ferma mai.”

Insomma…il marito di Giovanna Civitillo, che per altro condurrà il prima Festival, sta cercando di fare il possibile per portarsi a casa questo Sanremo 2021. Ma si sa: quando si tratta del Festival della Canzone Italiana i guai sono sempre dietro l’angolo.