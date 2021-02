Sanremo 2021, le anticipazioni dalla conferenza stampa del 9 febbraio: ospiti e co – conduttrici

Oggi, martedì 9 febbraio 2021, la Rai ha tenuto in streaming la conferenza stampa che ha aperto ufficialmente il Festival di Sanremo. La nuova edizione è la numero settantuno e andrà in onda in prima serata su Rai 1, con la rinnovata conduzione di Amadeus, nel doppio ruolo di conduttore e di direttore artistico.

La diretta web della conferenza stampa ha avuto inizio intorno alle 12.00 di stamattina e a partecipare sono stati i volti numero uno di Sanremo 2021. Su tutti, Amadeus e Fiorello, che hanno svelato le prime anticipazioni ufficiali sull’edizione che passa dalla “rinascita” alla “consapevolezza”.

Tutto confermato per quanto riguarda l’inizio e le date del Festival. Dopo le notizie di presunte dimissioni annunciate, i vertici Rai hanno ufficializzato che il Festival di Sanremo andrà regolarmente in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021.

Tra le novità annunciate in conferenza, spuntano alcuni graditi nomi in quanto ad ospiti. Ornella Vanoni ci sarà nella serata di sabato, con Amadeus che proverà a tenerla un po’ di più sul palco. Attesi anche Alessandra Amoroso (non è escluso arrivi anche Emma per “Pezzo di cuore”) ed I Negramaro.

Ma si lavora anche per portare all’Ariston altri ospiti big italiani. Il conduttore ha confermato l’incontro con Adriano Celentano e Roberto Benigni, anche lasciando porte decisamente aperte, anzi spalancate, all’eventuale presenza della rocker Loredana Berté e del rapper Jovanotti.

Cosa farà Achille Lauro e le co – conduttrici

Grande attesa anche per cosa farà Achille Lauro e per le co – conduttrici. Quelli di Lauro saranno cinque “quadri”, già da ora definiti bellissimi dagli addetti ai lavori, mentre sul palco vedremo anche Naomi Campbell (la prima serata di martedì 2 marzo), Elodie (la seconda di mercoledì 3) e Matilda De Angelis (la terza di giovedì 4).

“Mistero”, almeno per ora, per quanto riguarda le co – conduttrici “arruolate” per le serate finali del venerdì e del sabato. Possibile che news in tal senso arriveranno in un secondo momento, magari con un “colpaccio” di Amadeus che vada ad impreziosire il già brioso cast.

L’ironia di Fiorello e la nuova scenografia

A stupire in conferenza stampa è stata anche l’ironia di Fiorello. In streaming, “Fiore” ha scherzato su Sanremo 2021, annunciando che «Nasello vuole fare il terzo festival», elencando tutte le polemiche innescate (da Morgan, alla nave, al pubblico, allo spoiler di Fedez) e scherzando su Amadeus con la battuta «Era meglio quando eri solo sessista».

In termini di scenografia, infine, siamo di fronte ad una nuova idea, a tratti futuristica, mentre è confermato già da ora l’arrivo di Giovanna Civitillo tra i conduttori di Prima Festival con Giovanni Vernia e Valeria Graci. Saranno otto puntate, in onda a partire dal 27 febbraio.