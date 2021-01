Cosa guardare stasera su Netflix, Disney+, NowTv e Prime: i consigli per il 9 gennaio

L’offerta televisiva è diventata variegata. Anche stasera, come ogni sera, i vari canali televisivi e le differenti piattaforme di contenuti in streaming mettono a disposizione dei telespettatori e degli utenti una mole, si può dire infinita, di film, serie e show da vedere. Ecco, allora, i principali consigli di “Tutto tv” per sapere nel dettaglio cosa guardare stasera in televisione o su Netflix, Disney Plus, Now Tv e Amazon Prime Video.

Cosa guardare stasera in tv?

Anche la sera di questo sabato 9 gennaio 2021, infatti, l’offerta tv tiene conto di non pochi programmi. Dalle ore 21.20 circa, si parte su Rai 1 con la terza puntata di Affari tuoi – Viva Gli sposi!, condotta da Carlo Conti, mentre invece Canale 5 e La7 propongono rispettivamente le prime puntate di C’è posta per te ed Eden – Un pianeta da salvare con Licia Colò.

Nel mezzo, spazio anche alla terza parte de I Miserabili su Rai 3, al film di Rai 4 Baby Driver – Il genio della fuga, alla pellicola – evergreen Kung Fu Panda su Italia 1 e al film di avventura, trasmesso su Rete 4, Renegade – Un osso troppo duro.

Ma non solo. Per gli altri canali del digitale terrestre, tra i titoli da guardare stasera troviamo anche: il film Una dolce occasione in prima serata su Tv8, Ben is Back su Rai Movie, Decisione critica su Iris, Inga Lindstrom – Giorni d’estate su lago di Lilja su La 5 e il documentario Cose di questo mondo su DMax.

Cosa guardare stasera su Netflix? (anche gratis)

Per chi, però, volesse vedere altro, ecco allora i consigli su cosa guardare stasera su Netflix, piattaforma in streaming che, come ormai noto, offre sì film, serie o altri prodotti, ma non soltanto a chi sottoscrive l’abbonamento.

Per sottoscrivere l’abbonamento a Netflix è necessario collegarsi all’indirizzo web www.netflix.com/it e seguire i vari passaggi indicati sul sito. Per chi, invece, non avesse intenzione di abbonarsi, un modo per vedere gratis dei contenuti è quello di consultare la pagina online sul sito ufficiale.

Qui, in qualità di nuovi utenti, si può avere accesso alla funzione di Netflix “Guarda subito”, grazie alla quale, ad oggi, si possono visionare, in streaming on demand, serie come Stranger Things, Elite, Baby Boss – Di nuovo in affari, When They See Us, L’amore è cieco, Il nostro pianeta e Grace and Frankie.

Altrimenti ecco qui per voi la specifica selezione di “Tutto.tv”:

Star Trek: Discovery , per gli amanti dello sci-fi (serie tv con una nuova puntata ogni settimana);

, per gli amanti dello sci-fi (serie tv con una nuova puntata ogni settimana); LUPIN , per chi vuole farsi due risate;

, per chi vuole farsi due risate; Spider – Man: Homecoming , per un film in famiglia;

, per un film in famiglia; Dei tra di noi (Story of God con Morgan Freeman), per chi preferisce il genere documentario.

Per chi invece si è appassionato alle vicende di Now You See Me, trasmesso in TV in questi giorni, può trovare pane per i suoi denti con Ocean’s 8.

Cosa guardare stasera su Disney Plus?

Così come per Netflix, inoltre, anche su Disney Plus c'è la possibilità di abbonarsi per vedere i vari contenuti pubblicati in versione streaming on demand.

I contenuti messi a disposizione da Disney Plus sono anche quelli dei marchi Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, con l’alternativa di vedere anche stasera film, serie e tanto altro, e anche grazie alla funzione, anch’essa soggetta ad abbonamento, chiamata GroupWatch.

Tra i titoli di intrattenimento promossi sul sito ufficiale di Disney +, spiccano anche: Il libro della giungla, Avatar, Star Wars – Il risveglio della forza, Il Re Leone, Penny On Mars, I Simpson. Oppure, in alternativa, ecco qui anche una nostra speciale selezione su cosa guardare stasera su Disney+:

I neo arrivati 4 film di Bud Spencer e Terence Hill;

Il mondo secondo Jeff Goldblum;

Star Girl ;

; Soul.

Cosa guardare stasera su Now Tv?

Grossomodo completa, seppur con i differenti titoli a far da alternativa per gli utenti, è dunque l'offerta di film, serie e programmi tv, da guardare anche per stasera su Now Tv, la piattaforma online di Sky, anch'essa disponibile per gli abbonati.

Ad oggi, nel catalogo di Now Tv, da consultare per la scelta dei contenuti da guardare anche questa sera, compaiono una serie di titoli più e meno noti, ai quali attingere per trascorrere del tempo col fine di visionare il meglio della programmazione di Sky.

Tra i più visti, e dunque sempre suggeriti anche per questo sabato 9 gennaio 2021, compaiono anche la produzione Sky Original Cops – Una banda di poliziotti, i film Se mi vuoi bene e Tolo Tolo, mentre tra i titoli da non perdere figurano, tra le altre, le pellicole Odio l’estate, La ragazza nella nebbia e Lawless. Oppure, per chi se la fosse persa, l’imperdibile serie sui cuochi provetti Masterchef 10, con tutte le puntate finora trasmesse on-demand.

Cosa guardare su Amazon Prime Video?

Infine, la risposta del colosso americano è composta da numerosi contenuti originali Amazon che toccano i temi più disparati.

Fra i contenuti più interessanti da guardare questa sera su Amazon Prime Video vi segnaliamo:

I am Greta, un documentario sulla vita dell’attivista ambientale più famosa al mondo;

Sul più bello, per chi ricerca un film romantico e adatto a tutta la famiglia;

La stanza, per chi invece cerca un film a metà tra il thriller e l’horror.

