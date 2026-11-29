Shifting Gears arriva su Netflix: le prime due stagioni della commedia con Tim Allen e Kat Dennings saranno in catalogo negli Stati Uniti dal 1° dicembre e, per gli abbonati del resto del mondo, dal 7 gennaio.

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Che cosa arriva su Netflix

Gli episodi sono in tutto 23, dieci della prima annata e tredici della seconda, e negli Stati Uniti si avrà poco più di un mese per recuperarli prima del ritorno della serie su ABC. L’operazione rientra in un accordo di licenza con Disney ed è non esclusiva: Shifting Gears resta visibile anche su Hulu e su Disney+.

Fuori dagli Stati Uniti l’appuntamento è fissato al 7 gennaio, il giorno dopo il debutto della terza stagione su ABC. L’intesa riguarda però soltanto le prime due annate: le puntate inedite continuano a uscire su ABC e sui servizi del gruppo Disney.

Un garage di auto d’epoca e una figlia che torna a casa

Tim Allen è Matt Parker, vedovo che gestisce un’attività di restauro di auto classiche e deve fare i conti con Riley (Kat Dennings), la figlia da cui si era allontanato. La donna torna a vivere nella casa di famiglia con i suoi due figli: lui impara a vivere e ad amare di nuovo, lei cerca la strada per il capitolo successivo della propria vita.

Nel cast ci sono anche Seann William Scott (Gabriel), Daryl Mitchell (Stitch), Maxwell Simkins (Carter) e Barrett Margolis (Georgia).

La terza stagione resta su ABC

La nuova annata comincia mercoledì 6 gennaio con due episodi consecutivi alle 8/7c, cioè alle otto di sera sulla costa orientale e alle sette su quella centrale, in una serata che prosegue con The Rookie e The Rookie North. Gli episodi sono dieci, come nella prima stagione, e le riprese sono iniziate a luglio; la rete ha comunicato la data il 6 novembre. Chi non vuole aspettare la messa in onda può recuperare gli episodi su Hulu dal giorno successivo.

Tra i volti nuovi c’è Beth Behrs, che ritrova Kat Dennings dopo l’esperienza comune in 2 Broke Girls. Interpreterà la dottoressa Johnson, presentata come una “bellissima dottoressa del pronto soccorso” che cura la schiena di Riley. L’attrice, vista anche in The Neighborhood, è una presenza legata al passato dei protagonisti, ma non l’unica: nella seconda stagione Tim Allen aveva ritrovato Patricia Richardson, Richard Karn e Debbe Dunning, suoi colleghi in Home Improvement, mentre per la terza non è arrivata alcuna conferma di una reunion analoga.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI