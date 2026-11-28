Il caso BellaMa’ si arricchisce di un nuovo capitolo. Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il fuorionda di Pierluigi Diaco che aveva annunciato nei giorni scorsi: nella clip il conduttore perde la pazienza dietro le quinte e cita Adriana Volpe. La diffusione coincide con le valutazioni della Rai su possibili provvedimenti dopo l’audit interno.

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Lo sfogo dietro le quinte e il riferimento alla Volpe

Il filmato, che la giornalista colloca nell’autunno del 2024, mostra Diaco mentre alza sempre di più la voce contro le persone presenti in studio. La reazione parte dalla richiesta di silenzio e dalla gestione degli applausi durante la trasmissione. I toni si fanno via via più duri, fino a diventare, per ammissione dello stesso conduttore, una minaccia.

Nella clip lo sentiamo rivendicare il proprio impegno: ricorda di lavorare a due trasmissioni al giorno e dice di non avere filtri con chi gli sta intorno.

Io alzo le mani sugli applausi, siete degli str**zi, questo penso di voi

Le sue richieste, sostiene, nascono dal fatto che ogni giorno deve entrare in scena e ha bisogno della collaborazione di chi è in studio.

Fatele voi 220 puntate all’anno in tv e radio, fatele voi, poi voglio vedere quando le fate

Poi c’è il nome di Adriana Volpe, usato come esempio di ciò che rischia chi non segue le sue indicazioni.

Ho bisogno di silenzio in studio, non ve lo dico più, io come ho fatto con la Volpe faccio con voi in 24 ore. Vi è chiaro? Spero che la minaccia vi sia arrivata

Presentando il filmato, Lucarelli insiste proprio su quel passaggio e ricorda che la conduttrice aveva lasciato BellaMa’ dopo essere stata ospite di Verissimo. Segnala anche un piccolo taglio nella clip, perché si sentirebbe il commento di qualcuno presente sulla scena, e tiene a chiare come sono arrivati il materiale e le altre testimonianze raccolte.

Non c’è alcun mandante, solo persone stanche di violenza verbale e angherie

Nessuna regia, dunque, ma racconti di chi ha lavorato nell’ambiente del programma.

Le verifiche della Rai e la sospensione in valutazione

Il fuorionda esce in un momento delicato per Diaco. A metà novembre la Rai ha avviato un audit interno per chiarire quel che sarebbe accaduto dietro le quinte e le condizioni di lavoro nella trasmissione, dopo la bufera seguita all’intervista del 3 novembre all’ex sacerdote Alberto Ravagnani.

Stando alle indiscrezioni, l’azienda avrebbe chiesto al conduttore di cambiare stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta degli autori, che avrebbero una presenza fissa in studio. Diaco non sarebbe disposto ad accettare, e per questo si valuta una sospensione cautelativa di due settimane. La decisione definitiva spetterebbe all’amministratore delegato Giampaolo Rossi; dopo l’incontro di venerdì 27 novembre, il direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone avrebbe comunicato la sospensione, anche se dall’azienda non arriva alcuna conferma ufficiale.

Intanto il materiale sul programma continua a crescere: tra gli altri racconti rilanciati in questi giorni c’è quello di una donna delle pulizie, ex dipendente Rai, che dice di aver dovuto pulire un secchio in cui, secondo il suo resoconto, Diaco avrebbe fatto pipì.

La posizione di Diaco

Diaco, che lavora in Rai dal 1996, non avrebbe intenzione di accettare le richieste arrivate dall’azienda: considera soddisfacenti gli ascolti, rivendica il lavoro svolto e il terzo posto nella fascia oraria dietro Canale 5 e Rai1. Non gli convince nemmeno il timing, perché l’ipotesi di sospensione è arrivata mentre l’audit è ancora in corso e senza una sua convocazione.

Il 25 novembre non ha condotto per un’indisposizione, e in quei giorni gli autori e i collaboratori hanno firmato una lettera per esprimergli fiducia. In diretta si è definito un “soldato della Rai”, dicendosi pronto ad accettare qualunque decisione; dietro le quinte, in caso di sospensione, cercherebbe di evitare che il suo spazio venga occupato da un altro collega o coperto con materiale già disponibile, come telefilm o serie tv.

Libersind, dal canto suo, conferma di guardare con favore all’audit e richiama la necessità di difendere la dignità dei dipendenti Rai. Gli esiti delle verifiche interne e quelli del procedimento avviato dall’Agcom non sono stati resi pubblici, e non c’è alcuna conferma pubblica di un addio da parte del conduttore.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI