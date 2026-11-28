Oggi, sabato 28 novembre, alle 15.00 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con TV Talk, il programma di analisi televisiva condotto ancora una volta da Mia Ceran, affiancata da Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta.

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Chi l’ha visto? e il caso De Gennaro

La puntata parte dalla nuova fase di Chi l’ha visto?, lo storico programma che passa alla conduzione di Raffaella Griggi dopo anni da inviata. Si passa poi al modo in cui la televisione ha raccontato il suicidio di Gianni De Gennaro: in studio Aldo Cazzullo e Filippo Facci ragionano su una vicenda tutt’altro che semplice da restituire al pubblico.

Una giornata particolare e la divulgazione storica

Poi è il turno di Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo giunto alla quinta stagione. Angela Calvini e Giorgio Simonelli commentano i risultati che la divulgazione storica riesce a ottenere in prima serata.

Serena Rossi, Lorella Cuccarini e Salvatore Esposito

Come sempre c’è spazio per i ReTVeet, i passaggi televisivi di cui si è discusso di più nei giorni scorsi. Ospite Serena Rossi, che parla anche del personaggio di una donna capace di osare nella serie La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, in onda su Rai 1.

Segue Lorella Cuccarini, con un percorso che parte dai varietà, passa dal talent Amici e arriva all’ultima esperienza da “traditrice” nel reality The Traitors Italia 2. Arriva poi in studio Salvatore Esposito, impegnato nella seconda stagione di Piedone – Uno sbirro a Napoli. Con Alice Valeria Oliveri e Mario Manca si discute di recitazione fisica, del rapporto con gli altri protagonisti, Silvia D’Amico e Fabio Balsamo, e di come le serie riescano a intercettare questioni di attualità.

La puntata si chiude con l’After Talk, che riporta Cuccarini davanti agli analisti del programma per un confronto su carriera, televisione e prossimi impegni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI