La finale va in onda lunedì 30 novembre e, a pochi giorni dall’appuntamento, Andreas Muller torna a prendersela con gli autori del Grande Fratello Vip. Questa volta la protesta riguarda una felpa nera con un messaggio contro l’omofobia, che non gli è stato permesso di portare in Casa.

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La felpa con il messaggio anti-omofobia

A raccontare l’episodio è stato il ballerino stesso, parlando con Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Circa due mesi fa, al controllo della valigia, gli hanno bloccato anche un capo che porta da anni e che, a suo dire, piace a tutti: nero, a girocollo, con la scritta JUST LOVE davanti e NO HOMOPHOBIA e NO VIOLENCE dietro.

Pensate che fra le cose che mi hanno bloccato c’è una felpa che metto da anni e che piace a tutti. È tutta nera, a girocollo, davanti c’è scritto JUST LOVE e dietro NO HOMOPHOBIA, NO VIOLENCE e tutta questa roba

Mentre parlava, dalla regia è arrivato un colpo, che Muller ha interpretato come un invito a cambiare discorso. Ha reagito subito: si è detto scioccato, ha spiegato di non sopportare la censura e ha annunciato che sarebbe andato a fare una doccia, ripetendo di non capire cosa ci fosse di strano in un messaggio contro la violenza e l’omofobia.

Ho detto JUST LOVE, ragazzi. Resto scioccato, resto scioccato. La censura non la sopporto. Me ne devo andare, me ne vado a fare una doccia. Ma dimmi te se è normale! Questo è normale? Dimmi se sono pazzo io. Sono pazzo io? No alla violenza, no all’omofobia… Vai!

Perché la felpa non è entrata in casa

La spiegazione, però, può essere meno clamorosa di quanto sembri. Chi partecipa al programma non può raccontare i colloqui con gli autori, ciò che accade in confessionale e le indicazioni che riceve, e stando a quanto si è capito il divieto riguarderebbe anche i capi di abbigliamento esclusi dal bagaglio in ingresso. Più che una censura contro una felpa con sopra JUST LOVE e NO HOMOPHOBIA, insomma, si tratterebbe di un’altra delle tante regole previste dal gioco.

La produzione non ha replicato alla ricostruzione di Muller, e il ballerino non ha subito provvedimenti disciplinari: resta in gara e continua a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la finale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI