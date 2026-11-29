The Puzzle Lady debutta oggi, domenica 29 novembre, su Rai2, in prima visione assoluta, con un appuntamento fisso ogni domenica alle 21.00. La serie britannica è tratta dai romanzi gialli dello statunitense Parnell Hall e vede Phyllis Logan nel ruolo della signora dei cruciverba Cora Felton.

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Un omicidio e un cruciverba da decifrare

Cora si è appena trasferita a Bakerbury, una sonnolenta cittadina dove la fama di esperta di enigmistica la rende in breve tempo la residente più nota. Un delitto fuori dal comune scuote la comunità, e accanto al corpo della vittima spunta un indizio legato a uno schema di parole incrociate. L’ispettore capo Derek Hooper (Adam Best) e la polizia locale, ormai a corto di piste, si vedono costretti a chiedere aiuto proprio a lei, sia pure malvolentieri. Il metodo diretto e poco ortodosso di Cora si rivela risolutivo nello smascherare assassini, truffatori e funzionari corrotti, e le apre la strada verso nuovi alleati e nemici potenti. Dietro il suo talento infallibile, però, si nasconde un segreto capace di travolgere lei e chi le sta accanto: la vera esperta di enigmi è la nipote Sherry, rifugiatasi in città per sfuggire a un ex marito violento.

Phyllis Logan, da Downton Abbey alla signora dei cruciverba

Cora ha il volto di Phyllis Logan, premiata con il BAFTA e molto amata dal pubblico per il ruolo di Mrs. Hughes in Downton Abbey, oltre che vincitrice del riconoscimento come Miglior attrice drama all’Italian Global Series Festival 2025. Accanto a lei recitano Adam Best e Charlotte Hope, nei panni di Sherry Carter. Il resto del cast principale comprende Richard Croxford (il sindaco Firth), Alistair Brammer (Anton Grant), Nick Danan (Sam Brody) e Yasmin Seky (l’avvocata Becky Baidwan).

Da Murder Most Puzzling a RaiPlay

Il titolo originale della serie è Murder Most Puzzling. Creata e scritta da Dominique Moloney, già legata a Shakespeare & Hathaway e Le indagini di Sister Boniface, e diretta da Tom Dalton, è una produzione britannica girata in Irlanda del Nord e lanciata da Channel 5 nell’estate del 2025. Oltre che su Rai2, si può vedere anche su RaiPlay.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI