Il tennis si prende un pezzo del pomeriggio di Rai 1. Oggi, domenica 29 novembre, Domenica In va in onda con Mara Venier alla conduzione, ma si interrompe prima del solito: intorno alle 14:55 il collegamento passa alla finale di Coppa Davis.

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Una puntata più breve per la Coppa Davis

La trasmissione parte alle 14 e finisce dopo meno di un’ora, cedendo la linea al match decisivo. In studio, accanto a Mara Venier, ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il palinsesto della rete è già sotto pressione da ieri, quando la semifinale aveva occupato mezza giornata e l’intera prima serata.

Prima Ficarra e Picone, poi Alberto Ravagnani

La puntata si apre con Salvo Ficarra e Valentino Picone, che presentano la loro ultima fatica cinematografica, “La notte delle fragole”, commedia diretta da Alessandro Genovesi. Segue Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote diventato popolare sui social con una community di migliaia di giovani e oggi concorrente di Ballando con le stelle: parlando con la conduttrice ripercorre la sua storia e la scelta difficile di lasciare il ministero sacerdotale.

L’Italia sfida la Spagna a Bologna

Il collegamento porta alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, in programma sul campo di Bologna. La squadra di Filippo Volandri si presenta all’appuntamento per la quarta volta consecutiva, dopo i tre trofei conquistati nelle ultime edizioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI