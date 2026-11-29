Questa sera, domenica 29 novembre, va in onda su Nove e in streaming su discovery+ una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L’appuntamento è alle 19.30 e in studio ci sono due ospiti attesi in modo particolare: Stefano De Martino e Nanni Moretti.

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De Martino verso il Festival

De Martino, alla guida artistica della 77esima edizione del Festival di Sanremo, arriva davanti al pubblico del Nove a poche settimane dal debutto all’Ariston. Venerdì 11 dicembre condurrà su Rai1 ‘Sarà Sanremo’, la serata in cui verranno resi noti i 23 cantanti in gara e in cui, tra i sei giovani arrivati in finale, sarà scelto il ventiquattresimo nome del cast. Per chi guida la kermesse, la visita da Fazio è ormai una tappa fissa: nello stesso studio si erano seduti prima di lui Amadeus e Carlo Conti.

Moretti racconta ‘Succederà questa notte’

In studio c’è anche Nanni Moretti, insieme a Jasmine Trinca e Louis Garrel. Il suo nuovo film esce nelle sale italiane giovedì 3 dicembre ed è un libero adattamento dei racconti di ‘Legami’, dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. La pellicola era stata presentata in anteprima all’83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nella sezione Concorso.

Gli altri ospiti della puntata

Sul palco salgono con loro Ambra Angiolini, che da dicembre porta in tournée lo spettacolo ‘La reginetta di Leenane’ ed è diventata la nuova responsabile artistica del ballo ad ‘Amici’, e Max Pezzali, che a ottobre ha pubblicato l’album ‘Max Forever Vol. 2’ e a dicembre parte con il tour indoor ‘Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar’. Gli altri ospiti sono Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, lo speaker radiofonico Max Parisi, la giornalista Cecilia Sala, i cronisti Massimo Giannini e Nello Scavo, il direttore Claudio Cerasa, Mara Maionchi, Orietta Berti e Michele Serra.

Quella di stasera è l’ottava puntata della stagione 2026-2027, prodotta da ITV Movie (Banijay) per Skydance.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI