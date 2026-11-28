Il fine settimana di Verissimo prevede due appuntamenti: Silvia Toffanin conduce oggi, sabato 28 novembre, e domani, domenica 29 novembre, su Canale 5, con una lunga serie di ospiti e di interviste ritratto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Gli ospiti di sabato 28 novembre

La puntata di oggi comincia alle 16.30. Il racconto si apre con Giada de Blanck, che in televisione ricorda per la prima volta la madre Patrizia de Blanck, scomparsa lo scorso febbraio.

Poi tocca allo sport con Clemente Russo, il campione di pugilato soprannominato Tatanka, tornato sul ring sabato scorso a cinque anni dal ritiro. L’intervista tocca anche la vita privata, con la moglie Laura Maddaloni e la nascita delle figlie gemelle, segnata dalle complicazioni di salute della piccola Janet nei primi mesi, oltre alle imprese sul quadrato.

Tra gli altri protagonisti della giornata c’è Rodrigo Guirao, l’attore argentino che insieme a Francesca Chillemi è nel cast della terza stagione di “Viola come il mare”. Arrivano inoltre Stefania Orlando e Orietta Berti, quest’ultima in veste di scrittrice, mentre in studio è presente Barış Aytaç, l’interprete di Caner nella serie Forbidden fruit.

Parmitano e gli altri ospiti di domenica

La puntata di domani va in onda alle 15.45, subito dopo Amici, e si apre con Luca Parmitano, alla sua prima volta nel salotto di Verissimo. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea è stato indicato dalla Nasa per pilotare la missione Artemis III, prevista nel 2027.

Seguono la criminologa Roberta Bruzzone, che presenta il libro “La legge dei padri”, e poi Cristiano Malgioglio e Paola Caruso con i loro racconti personali.

C’è spazio anche per un’amicizia lunga più di trent’anni, quella tra Sabrina Salerno e Mietta, e per la storia di Izabela e Giorgio Manili, i genitori di Viktoria, la quindicenne che l’11 novembre si è tolta la vita a Roma e che aveva chiesto di farsi chiamare Michael.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI