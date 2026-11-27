Uno scherzo degenerato in una lite furiosa, e Andreas Muller che chiede la propria squalifica dal Grande Fratello Vip: a pochi giorni dalla finale la regia è intervenuta chiudendogli il microfono. È successo ieri nella Casa, quando i dispetti tra il ballerino e Giulia Provvedi sono sfuggiti di mano.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Uno scherzo che sfugge di mano

Tutto è cominciato con un gioco partito male. Il vincitore di Amici ha nascosto alcuni oggetti di Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, e la Provvedi ha reagito svuotando il suo armadio e gettando a terra tutti i suoi vestiti. Scoperta la rappresaglia, Muller ha risposto spargendo gli indumenti di lei per tutta la camera, e da lì è partita una catena di ripicche sempre più pesanti, fino al gesto che ha fatto saltare il banco: Giulia ha cosparso d’olio d’oliva l’interno dell’armadio di Andreas. Per lui è stato il punto di rottura.

“Il gioco per me finisce, perché questo è troppo. Il mio armadio deve tornare esattamente come l’ho lasciato. Non spetterà a me mettere in ordine”.

Guendalina ha preso subito le distanze dalle bravate dell’amica e ha chiesto indietro la sigaretta elettronica che Muller le aveva nascosto ore prima, spiegando di non c’entrare nulla con la storia dell’olio.

La richiesta di squalifica e il microfono chiuso

Dopo il litigio con Giulia, Andreas è uscito in giardino deciso a farsi escludere dal programma e ha cominciato a gridare rivolgendosi direttamente al Grande Fratello, lasciando intendere di essere pronto a dire qualcosa che avrebbe potuto portarlo fuori dalla Casa.

“Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica? Con il microfono acceso o …”.

La frase è rimasta a metà: la regia ha staccato l’audio e poco dopo ha cambiato inquadratura, una scelta che ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Il taglio del microfono è sembrato una misura a tutela del pubblico, dello stesso concorrente e del programma, davanti alla concreta possibilità di sentire parole sconvenienti. Alla fine, però, Muller non ha detto nulla di grave: le amiche lo hanno calmato, lui è rientrato in Casa ed è rimasto in gioco.

Le scuse di Giulia e la pace

Capito di aver superato il limite di sopportazione dell’amico, Giulia lo ha raggiunto in cucina e ha alzato bandiera bianca, ammettendo di non aver immaginato che il suo scherzo potesse scatenare una reazione simile.

“Scusami tanto Andre, non volevo. Giuro che non pensavo che tutto questo ti facesse arrabbiare così tanto. Scusa, era un gioco per me, te lo giuro. Non lo faccio più, te lo prometto”.

Dopo ore di muso, silenzi e minacce di lasciare il programma, Andreas ha finalmente accennato un sorriso, si è lasciato abbracciare e ha accettato le scuse, sincere ai suoi occhi.

“Scuse accettate visto che sono vere. Però se lo fai un’altra volta non ti parlo più, perché sono molto disturbato”.

Per sua fortuna l’avventura televisiva è ormai agli sgoccioli: lunedì sera, con il 75° giorno, questa edizione del Grande Fratello Vip chiuderà i battenti con la finale in onda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI