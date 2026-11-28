Nono appuntamento questa sera, sabato 28 novembre, con Ballando con le stelle: la diretta parte alle 21.25 su Rai1, con Milly Carlucci alla conduzione. La gara entra nel vivo con due eliminazioni, mentre in pista arriva Roberta Bruzzone nel ruolo di Ballerina per una Notte e resta aperto il nodo sulla presenza di Ornella Muti.

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Roberta Bruzzone ballerina per una notte

Dal 2017 al 2021 Roberta Bruzzone è stata opinionista del programma. Ora torna in studio in una veste diversa e balla un paso doble insieme a Luca Favilla. L’esibizione è anche l’occasione per presentare “Dentro la truffa”, il nuovo programma di Rai 2 che si occupa di un fenomeno tra i più inquietanti e diffusi dei nostri giorni.

Due eliminazioni e la corsa al ripescaggio

Le eliminazioni di stasera sono due: lasceranno la gara due coppie. Restano in corsa Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani e Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso e, appunto, Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Nella puntata precedente il primo posto è andato ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, accolti da una standing ovation di pubblico e giuria: i 20 punti conquistati si sommano ai voti dei giudici. Ha dovuto invece dire addio Riccardo Rossi, in coppia con Elisa Terrasi. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli e Massimo Ghini con Valentina Fiorini continuano ad allenarsi, nella speranza di essere ripescati.

La serata si apre anche con “Ballando con te”, lo spazio riservato ai talenti selezionati durante Ballando on the Road. Il giudizio conclusivo spetta come sempre a chi segue lo show da casa, che può sostenere le coppie preferite attraverso i profili social ufficiali del programma e su RaiPlay.

Il dubbio su Ornella Muti

I riflettori sono puntati su Ornella Muti, che ha dovuto fare i conti con una bronchite mentre preparava l’esibizione insieme a Pasquale La Rocca. Nei giorni scorsi ha detto di sentirsi meglio e di aver già fatto alcune prove con il partner, e ha smentito l’ipotesi di un ritiro immediato: alla domanda se fosse ancora decisa a calcare la pista, la risposta è stata netta.

Assolutamente sì.

I medici, però, le avrebbero sconsigliato con forza di esibirsi, e la mattina stessa della diretta è prevista una visita per capire se potrà ballare: per ora l’intenzione è di provarci fino all’ultimo. I collegamenti da casa andati in onda negli ultimi giorni erano legati a Ballando Segreto, non alla diretta del sabato sera. Nelle ore precedenti era circolata anche l’ipotesi, rilanciata dal giornalista Giuseppe Candela, di un saluto con un videomessaggio al posto dell’esibizione, mentre la produzione avrebbe preferito averla in studio: una ricostruzione che la stessa interessata ha respinto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI