Il 10 dicembre 2026 Netflix riporta l’attenzione su uno dei casi di cronaca nera più discussi di sempre con la miniserie sceneggiata The Murder of JonBenét Ramsey, interpretata da Melissa McCarthy e Clive Owen nei panni dei genitori della bambina uccisa a Boulder nel 1996.

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La notte del 26 dicembre 1996

La mattina del 26 dicembre 1996 JonBenét Patricia Ramsey, che aveva sei anni, fu segnalata come scomparsa: la madre Patsy trovò in casa un biglietto di riscatto insolitamente lungo e chiamò i soccorsi. Circa sette ore più tardi il corpo senza vita della bambina venne ritrovato nel seminterrato dell’abitazione, con un garrote stretto intorno al collo e una frattura di 8,5 pollici (poco più di 21 centimetri) sul lato destro del cranio.

Quella notte in casa c’erano soltanto i familiari più stretti: i genitori e il fratello Burke, allora nove anni, che nel 1999 le autorità dichiararono pubblicamente estraneo ai sospetti.

Cosa racconta la serie e chi c’è nel cast

La miniserie ricostruisce gli eventi precedenti e successivi all’omicidio, le indagini che ne seguirono, la pressione mediatica sulla famiglia e il suo lutto mai chiuso. McCarthy e Owen interpretano Patsy e John Ramsey, due genitori che dopo la morte della figlia finiscono sotto la lente della polizia e dei media.

Il cast comprende anche Emily Mitchell nel ruolo di JonBenét e Angus Caldwell in quello di Burke. Garrett Hedlund è il detective Steve Thomas, Alison Pill la detective Linda Arndt e Clifton Collins Jr. il detective Tom Trujillo. Completano il gruppo Shea Whigham, Owen Teague, Rory Cochrane, Chris Bauer e Will Patton. Il primo trailer è arrivato martedì 24 novembre.

Il progetto è guidato da Richard LaGravenese, showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, e dalla regista Anne Sewitsky, anche lei produttrice esecutiva. La sceneggiatura è firmata da Harrison Query e Tommy Wallach, produttori esecutivi insieme a McCarthy e alla stessa Sewitsky; tra i produttori esecutivi figurano anche David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e David Hutkin di 101 Studios.

Un progetto nato per Paramount+

La serie era nata per un’altra piattaforma: il progetto era stato segnalato per la prima volta a marzo 2024 e le riprese si sono concluse a gennaio 2025. Paramount+ lo aveva approvato nel 2024 con il titolo Unspeakable: The Murder of JonBenét Ramsey, pensandolo come prima stagione di un’antologia dedicata ai casi irrisolti, prima che il passaggio a Netflix avvenisse a luglio.

Il debutto arriva a poche settimane dal trentesimo anniversario della morte, che ricorre tra il 25 e il 26 dicembre 2026. Nel 2024 la piattaforma aveva già affrontato la vicenda con il documentario in tre parti Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI