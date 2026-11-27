La semifinale di X Factor 2026, andata in onda giovedì 26 novembre su Sky Uno con Giorgia alla conduzione, ha scelto i quattro artisti che il 3 dicembre si contenderanno il titolo: Alex Fontana, i Mad-Dog, Patrizia Napolano e Giacomo Calò. Sono usciti Le Distanze e Teo Bok.

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Alex Fontana apre la strada verso la finale

La serata è cominciata con la “Live Room”, dove i sei concorrenti hanno cantato accompagnati da una band dal vivo. Il più votato del turno ha ottenuto direttamente il pass per l’ultimo appuntamento: è Alex Fontana, che ha portato sul palco “Champagne Supernova” degli Oasis e che il 3 dicembre ritroverà l’Unipol Forum di Assago, dove si è esibito anche in questa occasione.

Nella seconda manche i voti sono stati sommati e hanno promosso altri due nomi. Sono i Mad-Dog, che con “Figure It Out” dei Royal Blood hanno firmato la loro prova più rock della serata, e Patrizia Napolano, applaudita sulle note di “Stay” di Rihanna. Per entrambi è il primo accesso alla finale.

Le Distanze eliminate, Giacomo Calò passa al tilt

Hanno lasciato la gara senza passare dal ballottaggio Le Distanze, la squadra di Irama risultata la meno votata dopo la somma delle due manches. Prima di uscire di scena, il gruppo ha ringraziato il pubblico e lo stesso Irama, definito

una persona straordinaria con un cuore enorme

Il ballottaggio ha messo uno contro l’altro i due concorrenti della squadra di Gabbani: Teo Bok con “Can’t Stop the Feeling!” di Justin Timberlake e Giacomo Calò con “Wish You the Best” di Lewis Capaldi. I giudici si sono divisi: Gabbani e Irama volevano eliminare Teo Bok, Paola Iezzi e Jake La Furia Giacomo Calò. La decisione è finita così nelle mani del pubblico attraverso il Tilt, il televoto lampo che chiude i ballottaggi. A spuntarla è stato Giacomo Calò, quarto finalista. Per Teo Bok è il secondo ballottaggio consecutivo: sette giorni prima era stato proprio il Tilt a salvarlo contro Camilla. Anche lui, prima di lasciare lo studio, ha voluto ringraziare tutti.

Sayf e Roy Paci ospiti della serata

La puntata si è aperta con Sayf: il giovane artista, secondo al Festival di Sanremo con “Tu mi piaci tanto”, ha reso omaggio a Rino Gaetano con “Nuntereggae più”, accompagnato da una band di otto musicisti in cui spiccava la tromba di Roy Paci. La stessa formazione ha poi suonato dal vivo dietro ai concorrenti durante la prima manche.

Il cantante è tornato sul palco più tardi per presentare “Bombe”, il brano che porta in giro nei club con il Santissimo Tour.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI