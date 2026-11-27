Netflix mette online il 17 dicembre tutti e otto gli episodi di Quiztopia, una distopia giapponese in cui il quiz televisivo più seguito del Paese ha preso il posto della politica. A firmare la serie sono il regista Teruyuki Yoshida e il produttore Akira Morii, già al lavoro su Alice in Borderland.

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Il debutto su Netflix e il manga da cui nasce tutto

Il titolo originale è Kokumin Quiz, “quiz nazionale”. L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre 2026, quando gli otto episodi saranno disponibili in streaming in tutto il mondo, senza uscite settimanali. La storia deriva da un manga di Reiichi Sugimoto e Shinkichi Kato, pubblicato sulla rivista Morning di Kodansha tra il 1993 e il 1995 e raccolto in quattro volumi. Nessun anime né live-action era mai stato tratto da quest’opera, quindi il materiale arriva sullo schermo per la prima volta.

Un Giappone dove si vince tutto o si finisce ai lavori forzati

Nell’ambientazione la democrazia parlamentare è crollata e a dettare legge è il programma, diventato un’autorità suprema. Chi risponde correttamente alle domande può ottenere qualsiasi cosa desideri, comprese richieste assurde come far uccidere la moglie di un vicino o licenziare in blocco i dipendenti della propria azienda. Chi sbaglia finisce ai lavori forzati o peggio. KK, il conduttore, viene venerato come una divinità, e il suo personaggio è stato messo a punto insieme alla produttrice Shoko Kamijo. Le disuguaglianze si allargano e l’economia vacilla, ma la devozione per il quiz tiene in piedi il regime dittatoriale del primo ministro Gokumazawa. Il meccanismo si incrina per opera di un gruppo di resistenza deciso a smantellare la distopia e a svegliare il pubblico dal suo sogno sfavillante: l’incontro con questi attivisti ribalta la vita di KK.

Il cast e la macchina produttiva

Takayuki Yamada, noto per le collaborazioni con Takashi Miike in film come 13 Assassins e Crows Zero, guida un cast molto ampio nei panni del conduttore. Per lui è il primo ruolo da protagonista su Netflix dai tempi di The Naked Director, e ha partecipato anche allo sviluppo della sceneggiatura. Riko Ishida è Mei, la ragazza misteriosa decisa a uccidere KK, mentre Kana Kurashina interpreta sua madre Ayako, figura centrale della vicenda. Koji Seto è Seiji Nanbara, uno degli attivisti che pianificano la caduta del programma. Sul fronte governativo, Masahiro Takashima è il comandante Murakoshi, a capo della Squadra Premi e Punizioni che esegue le sanzioni decise dagli esiti del quiz, Eiko Koike dà il volto alla produttrice Shoko Kamijo e Renji Ishibashi chiude il cast principale come primo ministro Takeshi Gokumazawa. Completano il quadro, tra gli altri, Rin Kataoka, Yuzu Aoki, Naoki Matsukawa, Yuki Imai, Shunsuke Daito, Akira Maehara, Hoshino Disco, First Summer Uika, Keiko Horiuchi e Toshinori Omi.

Per raccontare una nazione in preda alla mania del quiz sono state impiegate circa 8.000 comparse. Su richiesta degli autori originali, la serie include spot televisivi molto cupi prodotti dal governo: propaganda di Stato che però si limita a parlare male del governo stesso, accolta dal pubblico con totale indifferenza. La colonna sonora è di Yasunori Nishiki. La sceneggiatura porta le firme di Magy e dello stesso Yoshida, che ha diretto anche The 13 Lords of the Shogun.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI