Dopo una pausa di due anni, Bad Monkey torna su Apple TV con la seconda stagione. Il debutto è fissato per mercoledì 2 dicembre, con dieci nuovi episodi che usciranno uno a settimana.

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Un distintivo da riconquistare e un nuovo caso

Andrew Yancy, il personaggio interpretato da Vince Vaughn, è un ex detective finito a fare l’ispettore sanitario dopo una rissa con l’ex compagno della sua fidanzata. Anche nella nuova stagione il suo obiettivo resta rimettersi il distintivo. L’occasione arriva da un’ambiziosa procuratrice statale, interpretata da Yvonne Strahovski, che lo affianca a un contabile forense dai modi irreprensibili per affrontare il problema del crimine organizzato in Florida.

Il risultato è che Yancy finisce nel mirino di Spencer Donovan, il boss interpretato da John Malkovich, un criminale spietato con il pallino delle parole ricercate. Secondo la descrizione ufficiale, la vicenda prende il via quando Yancy assiste all’omicidio del miglior fixer dello stato. Nella stagione trovano spazio anche una guerra territoriale tra organizzazioni rivali, un esperto di ricollocazione animale decisamente poco ortodosso e il padre che invecchia, a cui dà il volto Scott Glenn.

Sul fronte personale, Yancy deve fare i conti con i sentimenti mai sopiti per la dottoressa Rosa Campesino, dopo la separazione arrivata nel finale della prima stagione. Nel trailer i due si ritrovano, ma lei sembra non essere più così presa da lui. Intanto la coroner avvia un’indagine tutta sua su una misteriosa eruzione cutanea.

I nuovi ingressi nel cast

Il ritorno di Yancy porta con sé volti già noti: oltre a Vaughn, sono di nuovo della partita Natalie Martinez nel ruolo di Rosa e John Ortiz in quello dell’amico poliziotto Rogelio, mentre Charlotte Lawrence torna a interpretare Caitlin. Gli innesti sono la vera novità: con Malkovich e Strahovski arriva anche Zavior Phillips.

La stagione si allarga poi a una lunga serie di presenze ricorrenti: Sam Jaeger, Nate Jackson, Brent Morin, Peter Billingsley, June Diane Raphael e Dax Shepard, insieme a Caleb Landry Jones, Sofia Boutella, Joey Avery e Margarita Levieva.

Dieci episodi, uno a settimana fino a febbraio

Il debutto è globale: il primo episodio arriva mercoledì 2 dicembre 2026 e da lì il ritmo resta settimanale, con le puntate del 9, 16, 23 e 30 dicembre e le successive fino al finale del 3 febbraio 2027. La scheda italiana della piattaforma conferma la stessa data, quindi la seconda stagione sarà visibile anche nel nostro paese fin dal primo giorno.

Per quanto riguarda la trama, la storia è nuova e non adatta il seguito letterario di Carl Hiaasen: il materiale di partenza resta il romanzo del 2013 da cui era nata la prima stagione. Alla produzione c’è Warner Bros. Television, mentre Bill Lawrence cura la serie come showrunner e produttore esecutivo attraverso la sua Doozer Productions. Apple TV ha già diffuso il trailer ufficiale, tra pallottole, esplosioni e intrighi criminali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI