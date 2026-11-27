La seconda puntata di Belve andrà in onda martedì 1 dicembre 2026 in prima serata su Rai 2, e tra gli ospiti ci sarà Tony Effe. Francesca Fagnani riparte dopo un esordio di stagione che ha superato il 12 per cento di share.

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Il percorso di Tony Effe

L’artista siede davanti a Fagnani in una fase di cambiamento, e il colloquio servirà a ripercorrere passato, presente e futuro. In passato facevano parlare di lui le risse e i guai con la giustizia; poi sono arrivate la relazione con Giulia De Lellis e la nascita della figlia Priscilla, e in mezzo c’è stato il Festival di Sanremo 2025, chiuso al 25° posto. Anche la paternità, quindi, sarà uno dei temi della serata.

L’altro fronte è quello sportivo. Tony Effe si è tesserato con il Team Sempredicorsa ASD, la società dilettantistica di Lorenzo Lotti, ultrarunner che nel 2023 è diventato campione italiano nei 100 chilometri e che oggi lo segue negli allenamenti. Sul suo secondo profilo Instagram ha raccontato di aver portato a termine una corsa a Milano, dopo un periodo di ricovero in una clinica per le dipendenze, e la sua metamorfosi fisica è diventata un racconto ciclico destinato ai follower.

Proprio quel racconto ha fatto discutere. Le sue parole più recenti, rivolte al pubblico dei social, sono suonate nette:

Siete schiavi di zucchero e carboidrati

Tra chi lo segue si è aperta una spaccatura: c’è chi giudica quelle affermazioni troppo perentorie e teme che un pubblico giovane possa prenderle alla lettera, avviando percorsi di dimagrimento senza il filtro di figure competenti. Spingere a cambiare regime alimentare in modo drastico, insomma, rischia di ritorcersi contro. Sarà lo stesso artista a chiarire la questione davanti a Fagnani.

Il dato sugli ascolti della prima puntata

La nuova edizione è partita con 1.732.000 spettatori e il 12,3 per cento di share, nella serata di martedì 24 novembre, quando sono stati intervistati Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani. Con questo risultato il programma è stato il prodotto più competitivo della rete in prima serata, con la curva salita fino a quasi 1,8 milioni di persone a partire dalle 21:46, quando è iniziata l’intervista. Belve è stato inoltre in testa alle tendenze social di quella serata, un traino di cui la trasmissione conta di servirsi anche in questa seconda uscita.

Quando e dove vedere la puntata

L’appuntamento è per martedì 1 dicembre 2026 su Rai 2, a partire dalle 21.20. La puntata sarà visibile anche su RaiPlay. Oltre a Tony Effe circolano voci su una possibile presenza di Rocío Muñoz Morales, ma al momento non c’è alcuna conferma che sia già ospite della prossima serata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI