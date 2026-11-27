Canale 5 cambia la prima serata di venerdì 27 novembre: il raddoppio serale di Tutto per la mia famiglia salta e al suo posto va in onda Il diavolo veste Prada.

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Il dietrofront di Canale 5

Nei giorni scorsi i vertici Mediaset avevano comunicato che gli episodi in prime time non si sarebbero fermati al consueto giovedì: la dizi turca avrebbe occupato anche la serata del venerdì, nello spazio rimasto libero dopo la fine del Grande Fratello Vip. L’idea di due serate consecutive con le vicende della famiglia Eren aveva entusiasmato i fan della serie.

Nelle ultime ore, però, l’azienda ha fatto marcia indietro e ha tolto dal palinsesto le puntate già previste da venerdì 27 novembre. A pesare sarebbe il rendimento delle due fasce: nel pomeriggio gli episodi vengono seguiti da oltre 2 milioni di spettatori, mentre in prima serata i numeri non si dimostrano altrettanto solidi. Sul fronte della concorrenza, il giovedì la serie deve continuare a vedersela con Doc – Nelle tue mani, in chiusura su Rai 1.

In prime time arriva Il diavolo veste Prada

La serata di Canale 5 prende dunque un’altra direzione: TG5 alle 20:00, La Ruota della Fortuna alle 20:40 e poi il film alle 21:20, in onda fino alle 23:09.

Il cult del 2006, diretto da David Frankel, ha al centro Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, la temutissima direttrice della rivista “Runway”. Al suo fianco c’è la giovane Andy Sachs, che una volta diventata sua assistente si accorge di quanto quel lavoro possa aprirle delle porte: serve solo tenere duro un po’, restando indenne al mondo sfavillante e spietato della moda. Guardando però quel mondo con gli occhi di Miranda, la ragazza comprende che dalle passerelle non si esce interi, e che il diavolo, lì in mezzo, veste Prada.

Gli appuntamenti confermati della serie

Il cambio riguarda soltanto la fascia serale del venerdì. Gli episodi del daytime restano al loro posto su Canale 5 dal lunedì al sabato, come l’appuntamento in prime time del giovedì. Per seguire il seguito delle vicende della famiglia Eren basta aspettare sabato 28 novembre, quando due nuove puntate andranno in onda dalle 14:24 alle 15:31 circa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI