Tale e Quale Show prepara una serata speciale. Il 2 dicembre Carlo Conti torna su Rai1 con la decima puntata del varietà, tutta dedicata ai duetti: sul palco salgono i protagonisti dell’ultima edizione insieme ad alcuni dei concorrenti più amati di sempre.

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Chi torna in studio

Lo speciale mette insieme due generazioni del programma: chi ha appena finito di gareggiare e chi negli anni ha lasciato il segno. Insieme al cast di questa stagione si rivedranno Biagio Izzo, Alessandro Greco, Valerio Scanu e Leonardo Fiaschi, tutti disposti a rimettersi in gioco.

Gli abbinamenti in gara

Sul palco vanno 21 artisti, con imitazioni che attraversano epoche e generi. Si parte dalla coppia che promette scintille: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, di nuovo insieme, interpretano il trio estivo di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Paola Perego affronta un classico italiano senza tempo, quello di Al Bano e Romina Power, mentre Roberta Morise porta la carica rock di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Al cantautorato pensa Stefano Meloccaro, che omaggia Francesco De Gregori e Lucio Dalla, e Anna Pettinelli veste i panni di Amedeo Minghi e Mietta. Jasmine Carrisi sceglie il tormentone di Gaia e Tony Effe, Andrea Perroni il duetto internazionale di Eros Ramazzotti e Anastacia, e Maddalena Corvaglia riporta tutti a Grease, nei panni di Olivia Newton-John e John Travolta.

Chiudono l’elenco Selma, alle prese con il soul di Diana Ross e Lionel Richie, e Vladimir Randazzo, che unisce pop e stravganza interpretando RuPaul ed Elton John. Manca all’appello Max Paiella, fermato da impegni teatrali presi in precedenza.

Chi giudica le esibizioni

L’ultima parola spetta alla giuria: la coppia che raccoglie più voti si aggiudica la serata. Al tavolo siedono Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Potrebbe aggiungersene un quarto, perché la valutazione è ancora in corso, e un quinto non è da escludere del tutto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI